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Rodri al Barcellona: affare fatto! Quanto guadagnerà il City e la durata del nuovo contratto

L'ormai ex centrocampista del Manchester City è ad un passo dalla squadra di Hansi Flick: insieme a lui anche il ritorno di Joao Cancelo
2 min
CalciomercatoBarcellonaRodri

Rodri e Joao Cancelo sono pronti a vestirsi di blaugrana. Dopo dieci giorni di trattative, secondo la stampa spagnola il Manchester City avrebbe accettato l'ultima offerta del Barcellona per il 30enne centrocampista: 75 milioni di euro, bonus inclusi. Rodri dovrebbe recarsi in Catalogna nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto, prima di unirsi ai compagni con cui un mese fa festeggiava la vittoria del Mondiale. Con lui è atteso anche Cancelo, che era rientrato all'Al Hilal dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione: il portoghese avrebbe trovato un accordo per la risoluzione del contratto con la società saudita e fra lunedì e martedì potrà legarsi, stavolta in modo definitivo, al Barca.

Barcellona-Rodri, ci siamo: cifre e dettagli dell'accordo

Secondo "The Athletic" la cifra concordata fra Barcellona e Manchester City sarebbe lievemente superiore a quella diffusa dai media spagnoli: 76,5 milioni di euro di cui 60 fissi e 16,5 di bonus, 11,5 dei quali dovrebbero essere facilmente conseguibili con il City che conta alla fine di incassare almeno 71,5 milioni per un giocatore che sarebbe andato in scadenza a fine stagione. Hansi Flick si prepara quindi ad accogliere l'ennesimo colpo di questa sessione estiva di calciomercato: dopo Karim Adeyemi dal Borussia Dortmund ed Anthony Gordon dal Newcastle, approda a Barcellona anche il Pallone d'oro Rodri, assieme al gradito ritorno dell'ex Juventus Joao Cancelo. Per l'ex calciatore dei Citizens è pronto un contratto fino al 2030 da 15 milioni di euro annui. Da segnalare inoltre il rifiuto del centrocampista spagnolo al Real Madrid di José Mourinho, da tempo sulle sue tracce: il "Clàsico" si preannuncia infuocato...

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