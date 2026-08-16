Rodri al Barcellona: affare fatto! Quanto guadagnerà il City e la durata del nuovo contratto

Rodri e Joao Cancelo sono pronti a vestirsi di blaugrana. Dopo dieci giorni di trattative, secondo la stampa spagnola il Manchester City avrebbe accettato l'ultima offerta del Barcellona per il 30enne centrocampista: 75 milioni di euro, bonus inclusi. Rodri dovrebbe recarsi in Catalogna nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto, prima di unirsi ai compagni con cui un mese fa festeggiava la vittoria del Mondiale. Con lui è atteso anche Cancelo, che era rientrato all'Al Hilal dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione: il portoghese avrebbe trovato un accordo per la risoluzione del contratto con la società saudita e fra lunedì e martedì potrà legarsi, stavolta in modo definitivo, al Barca.