Nico Gonzalez, occhio al Milan! Perché serve ad Amorim e l'affare con la Juve last-minute 

In principio - ma pure tutt'ora - era l'Atletico Madrid, la prima scelta di sempre. Ma dopo i rumors - rimasti tali (per ora, chissà...) - sull'Inter e un possibile scambio non più possibile con Frattesi, ecco che adesso su Nico Gonzalez sembra poter spuntare sullo sfondo anche il Milan. Il club rossonero, come raccontiamo da metà della scorsa settimana, ha deciso di avviare una rivoluzione “last-minute”, con quasi una decina di giocatori in uscita, fra epurati e cedibili, con Amorim che attende cinque-sei innesti. Fra i profili che il tecnico portoghese gradirebbe avere, sicuramente degli esterni duttili, in grado di giocare su entrambe le fasce, sia da quinto offensivo - lì sta utilizzando a destra per esempio Chukwueze -, che trequartista. Fra i giocatori valutati c'è - ci sarebbe - anche il 28enne argentino tornato a metà della scorsa settimana a Torino dopo le vacanze post-Mondiale. Un rientro di passaggio, però, perché Nico non vuole rimanere alla Juventus e la Juventus spera di fare cassa con la sua cessione, non fosse altro perché nel suo settore di gioco regna l'abbondanza.

Su dove Nico vorrebbe giocare la stagione '26-27 non ci sono dubbi: a Madrid, sponda Atletico. Il feeling con Simeone è ottimo, però il club spagnolo al termine della scorsa annata, nonostante 39 presenze e 5 gol, non lo ha riscattato per 32 milioni. Ci sono stati contatti e approcci per riaprire la trattativa, con la Juventus che vorrebbe incassare comunque almeno 25 milioni, ma non si è mai arrivati a concretizzare. E così ecco che al 17 agosto Nico Gonzalez è ancora un giocatore della Juventus. Per qualche giorno si è allenato da solo, con la squadra ancora in Australia, quindi il rientro in gruppo. L'addio però rimane la soluzione all'orizzonte e chissà che non possa aprirsi uno spiraglio col Milan.