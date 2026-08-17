Milan, Ramos e Gila non bastano. Cardinale in arrivo, al puzzle mercato mancano i pezzi grossi

Il Milan da oggi al primo settembre dovrà completare la rivoluzione che Cardinale - atteso da metà settimana a Milanello e poi in tribuna a Torino - e Amorim hanno deciso di avviare fra il 12 e il 13 agosto, quando il tecnico ha presentato la lista degli epurati (Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku) e dei tagliabili (Terracciano, Estupinan, Gimenez e Leao), da aggiungere a chi è da tempo fuori dal progetto (Bondo) o è già stato ceduto (Bennacer e Athekame). Al tempo stesso, ovviamente, dovranno esserci innesti. Amorim ha chiesto cinque-sei giocatori nuovi, di sicuro almeno tre: un difensore destro, un esterno a tutta fascia e un trequartista. Serviranno però innesti come Mario Gila e Gonçalo Ramos. Al di là dell'investimento (oltre 100 milioni), i due giocatori hanno dimostrato, in particolare nell'ultimo test contro il Manchester United, quanto potrebbero essere importanti nel nuovo Milan: il centravanti portoghese sembra davvero essere ciò che è mancato alla squadra negli ultimi anni, un "9" in grado di cucire gioco, servire assist e segnare; ma anche il difensore spagnolo sembra fatto e finito per le richieste di gioco di Amorim. Ecco, con altri acquisti simili, non per forza "cari" allo stesso modo, il Milan farebbe davvero un salto di qualità. Molto passerà anche dalle cessioni dei big come Tomori (che su Instagram ieri ha scritto “Sarà la fede a guidarmi, non quello che vedo; Credo in Dio”), Fofana, Nkunku (valutato 35 milioni, piace a Roma, Lipsia, Galatasaray e qualche club in Premier) e soprattutto Leao. In settimana Cardinale vorrà parlare col portoghese che non è stato messo alla porta, però è chiaramente in uscita.