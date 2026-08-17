Milan, Ramos e Gila non bastano. Cardinale in arrivo, al puzzle mercato mancano i pezzi grossi

Il Milan da oggi al primo settembre dovrà completare la rivoluzione che Cardinale - atteso da metà settimana a Milanello e poi in tribuna a Torino - e Amorim hanno deciso di avviare fra il 12 e il 13 agosto, quando il tecnico ha presentato la lista degli epurati (Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku) e dei tagliabili (Terracciano, Estupinan, Gimenez e Leao), da aggiungere a chi è da tempo fuori dal progetto (Bondo) o è già stato ceduto (Bennacer e Athekame). Al tempo stesso, ovviamente, dovranno esserci innesti. Amorim ha chiesto cinque-sei giocatori nuovi, di sicuro almeno tre: un difensore destro, un esterno a tutta fascia e un trequartista. Serviranno però innesti come Mario Gila e Gonçalo Ramos. Al di là dell'investimento (oltre 100 milioni), i due giocatori hanno dimostrato, in particolare nell'ultimo test contro il Manchester United, quanto potrebbero essere importanti nel nuovo Milan: il centravanti portoghese sembra davvero essere ciò che è mancato alla squadra negli ultimi anni, un "9" in grado di cucire gioco, servire assist e segnare; ma anche il difensore spagnolo sembra fatto e finito per le richieste di gioco di Amorim. Ecco, con altri acquisti simili, non per forza "cari" allo stesso modo, il Milan farebbe davvero un salto di qualità. Molto passerà anche dalle cessioni dei big come Tomori (che su Instagram ieri ha scritto “Sarà la fede a guidarmi, non quello che vedo; Credo in Dio”), Fofana, Nkunku (valutato 35 milioni, piace a Roma, Lipsia, Galatasaray e qualche club in Premier) e soprattutto Leao. In settimana Cardinale vorrà parlare col portoghese che non è stato messo alla porta, però è chiaramente in uscita.
Amorim: "Leao è un giocatore costoso"
Lo si è capito anche dalle parole di Amorim a Breslavia: “Non so se recupererà per il Torino (Rafa ha rimediato un leggero risentimento muscolare al quadricipite, ndr). Il futuro? Leao è un nostro giocatore, costoso - ha spiegato il tecnico -, però deve lottare. Cissé o Saelemaekers che ha cambiato posizione, renderanno le cose dure e abbiamo anche Pulisic che sta tornando”. Come a dire, qua non c'è più spazio per te. Leao confida ancora che si palesi qualche squadra inglese, ma al momento l'unica vera opzione è il Galatasaray, arrivato a offrire al Milan 30 milioni più bonus. Cardinale è pronto a scendere da 60 a 45 milioni, ma vuole che la proposta sia a titolo definitivo. I turchi, che non sono riusciti a prendere Martinelli, stanno per acquistare il 21enne trequartista russo Batrakov dalla Lokomotiv, ma in settimana potrebbero tornare alla carica, anche se difficilmente supereranno i 40 milioni. E in entrata su chi andrà il Milan?
In difesa sono in risalita le quotazioni di Tiago Gabriel del Lecce (Terracciano e Bondo possibili contropartite?), sull'esterno restano sullo sfondo i profili di Dodo (Fiorentina) e Nuno Tavares (Lazio), possibili però dei nomi mai emersi, come il possibile jolly bianconero Nico Gonzalez. Ma è sulla trequarti che Amorim aspetta almeno un colpo: Nwaneri ieri è rimasto fuori dai convocati dell'Arsenal per il Community Shield, ma i Gunners hanno respinto una prima offerta in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni. Ci sarà un nuovo tentativo? Piacciono sempre Osorio (Midtjylland), El Mala (Colonia), Ozun (Eintracht) e Brahim Diaz (ma ieri ha giocato titolare nel Real).