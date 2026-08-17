Calciomercato Inter: Bovio e Esposito blindati, Jones in arrivo e Chivu chiede la ciliegina...

MILANO - Tre uscite per due entrate. Da oggi Marotta, Ausilio e Baccin cominceranno l’ultimo spicchio del mercato estivo 2026 con l’obiettivo di regalare a Cristian Chivu altri due colpi, quelli, per altro, più desiderati sotto un certo aspetto dal tecnico romeno. Finora sono infatti arrivati giocatori per quelli usciti - Provedel, Stones , Spence e volendo Pavard per Sommer, Acerbi, De Vrij e Dumfries, oltre a Darmian -, dunque la dirigenza ha sostituito chi è partito e il tempo e il campo diranno se ci sia stato un miglioramento o meno. Chivu, però, già dall’estate 2025, chiede due elementi “differenti”, ovvero un centrocampista e un jolly offensivo con caratteristiche assenti nell’organico nerazzurro.

Ovviamente il primo profilo, non è un mistero, corrisponde a Curtis Jones, la mezzala tuttofare del Liverpool di cui Chivu si è invaghito nei mesi scorsi, tant’è che sperava di abbracciarlo già a gennaio. La cessione di Frattesi al Nottingham Forest però non si concretizzò e non se ne fece nulla. Adesso che il centrocampista romano è andato alla Lazio, il club ha creato lo spazio in rosa per accogliere Jones ed è probabile che in questa settimana ci sia un nuovo contatto diretto col Liverpool per provare a strappare Jones. Ieri, per altro, il centrocampista è rimasto in tribuna in entrambi i test amichevoli col Como, un altro segnale di come si senta in uscita. Jones - contratto in scadenza nel 2027 - vuole l'Inter e a Milano confidano che i Reds non chiedano più 40 milioni: possibile un rilancio a 35 milioni, bonus compresi, in stile Spence- Tottenham (30+5): basterà?

Chivu, il rinforzo Inter che chiede dal mercato

Come scritto, però, Chivu non disdegnerebbe un ulteriore innesto, un giocatore offensivo, abile nel saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Capace, anche, di adattarsi come atipico esterno a tutta fascia per un’Inter di assalto in determinati momenti. Come potevano essere Lookman o i sogni Nico Williams o Nico Paz. O, per tornare agli ultimi mesi, Diaby, Fofana e Nico Gonzalez. Tutti giocatori dai costi però più o meno alti e non è detto che l’Inter possa avere i fondi per arrivarci. Di sicuro, però, per prenderne uno - anche in prestito - servirà cedere. Le sopracitate tre uscite: una è semplice, Massolin in prestito (Monza?), poi Asllani (fuori dal progetto, l’Inter potrebbe accettare un prestito con diritto) e soprattutto Luis Henrique.

Il brasiliano è nel mirino della Roma, ma pure qualche club di Premier ci sta pensando. L’Inter ha già parlato con i giallorossi, si ragiona su un prestito con diritto di riscatto a 25-30 milioni, però ora la Roma è impegnata in altre faccende, come l’acquisto di un esterno d’attacco, la possibile cessione di un big (Soulé o Koné). Dunque questa potrebbe essere la classica operazione da ultima settimana, con la dirigenza nerazzurra che dovrà farsi trovare pronta per regalare a Chivu il jolly offensivo che renderebbe l’organico veramente completo in ogni casella. Intanto, trovata l'intesa per blindare fino al 2031 il contratto del giovane Bovio, in settimana atteso l'incontro (definitivo?) per il rinnovo di Pio Esposito.