Roma-Mora in chiusura, Napoli su Gabriel Jesus, Atalanta su un ex Juve. E Cabal...

Dopo oltre una settimana di negoziazioni incessanti Roma e Porto sembrano aver, finalmente, trovato una bozza d’intesa per il trasferimento di Rodrigo Mora in giallorosso. Decisiva la volontà del fantasista che ieri ha ribadito alla dirigenza dei Dragoes il desiderio di trasferirsi nella Capitale. Accordo totale tra il trequartista e la Roma per un contratto fino al 2032; mentre nelle casse del club lusitano dovrebbero finire 25 milioni più il 50% sulla futura vendita. Ora Gasperini si aspetta anche un esterno di piede sinistro: piacciono Udogie (Tottenham) e Luis Henrique (Inter); mentre in uscita va sempre monitorata la situazione di Soulè, che potrebbe essere ceduto dinanzi a offerte nell’ordine dei 35 milioni.

Ore calde pure in casa Napoli: qualora dovessero partire Lucca (piace a Genoa e Lazio) e Lang (cercato da Ajax, Atalanta e Galatasaray) gli azzurri proveranno a chiudere per Gabriel Jesus (Arsenal). Un affare tutt’altro che semplice a livello di costi. Domani intanto è atteso in Italia il centrale Badiashile, che arriverà dal Chelsea in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (27 milioni); mentre l’ex Monaco si legherà agli azzurri fino al 2031 (stipendio da 2,8 milioni annui). Visite mediche domani coi partenopei per il terzino Favasuli (Catanzaro), che firmerà un quinquennale con opzione per le tre stagioni successive.

Atalanta su un ex Juve, Cabal verso il prestito Potrebbe muoversi sui laterali destri pure l’Atalanta: il Fulham, infatti, ha bussato dalle parti di Zingonia per Bellanova. Dovesse essere ceduto l’ex Toro ai londinesi, i nerazzurri si fionderebbero sull'ex Juve Savona (Nottingham Forest). La Lazio per l’attacco, oltre a Lucca, tiene sempre in caldo il nome di Pinamonti (Sassuolo); mentre Romagnoli e Tavares (piace al Porto) possono salutare. Il Genoa pensa a Mulligan (Hibernian) e Ferguson (Brighton). Da una rossoblù all’altra: Cabal (Juventus) verso il prestito al Bologna, che è ai dettagli per il rinnovo di Orsolini fino al 2030 (ingaggio da 2,8 milioni annui). Il Parma ha ceduto Suzuki all’Aston Villa per 30 milioni più 5 di bonus e oggi accoglierà il giovane De Martis (classe 2008) dal Lanus. A proposito di talenti offensivi: il Lecce insiste col Como per Fadera. Il Sassuolo vuole invece rifarsi il look sulle fasce: dopo aver ingaggiato Obrador, segue Darmian (ex Inter), Zappa (Cagliari) e Fortini (Fiorentina). Il Monza guarda in casa Juve: intriga Rugani. Calciomercato Brahim Diaz, Kane, Bruno Fernandes, Solet e…: la lista dei migliori giocatori in scadenza a giugno 2027 è pazzesca! Restando in tema di centrali: passi avanti per il ritorno di Diego Carlos (Fenerbahce) al Como, che in attacco sogna Kean (Fiorentina) e valuta Delap (Chelsea). Il Venezia ragiona col Verona sullo scambio Montipò-Lella. Cagliari a caccia di un laterale destro: nel mirino Floriani Mussolini (Lazio) e Van der Brempt (Como). Infine passi avanti per l’approdo dello svincolato Grujic all’Udinese: pronto un annuale con opzione.