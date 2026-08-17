Vicario alla Juve, è fatta! Accordo col Tottenham, il portiere in arrivo a Torino: tutti i dettagli

Luciano Spalletti ha finalmente il suo numero 1. La Juventus ha infatti raggiunto l'accordo con il Tottenham per portare Guglielmo Vicario alla Continassa: il portiere classe '96 arriva in prestito dagli Spurs con diritto (non obbligo) di riscatto. Un'operazione da 10.5 milioni e che prevede un contratto con scadenza fissata al 2030. L'ex Empoli, che da diverse settimane attendeva la chiamata da Torino, torna così in Italia dopo 3 anni dal trasferimento a Londra, che lascia con un bilancio di 117 presenze complessive e 29 gare senza subire gol. Nel suo palmarès inglese, l'Europa League del 2025 vinta in finale al San Mamés contro il Manchester United. Ora, la Juve punta ad accelerare i tempi per portare quanto prima Vicario alla Continassa e svolgere così le visite mediche di rito. L'obiettivo è avere a disposizione il giocatore già per la prima di campionato in programma domenica 23 agosto a Frosinone. Le parti hanno già firmato tutte le carte: si attende dunque l'arrivo al JMedical del giocatore. L'accordo con il Tottenham risolve inoltre lo stallo in cui era precipitata la trattativa per Emiliano "Dibu" Martinez, condizionata tra le altre cose dall'infortunio al dito e dal relativo rischio di un lungo stop.

Di Gregorio-Marsiglia: si tratta Nel mentre, l'Olympique Marsiglia sta trattando per portare in Provenza Michele Di Gregorio. Il portiere ha dato l'ok al trasferimento a titolo temporaneo con scadenza a fin e stagione. Fra Torino e Marsiglia ci sono già state due chiamate nel finesettimana e ulteriori sviluppi si attendono nelle prossime ore. La trattativa rompe così il silenzio sul futuro dell'ex Monza, per cui la Juve non aveva ancora ricevuto nessuna offerta né dall'Italia né dall'estero. Sempre sul fronte portieri, Zion Suzuki è prossimo a legarsi all'Aston Villa fino al 2031: attesa la firma nel pomeriggio di lunedì 17. L'estremo difensore giapponese, in uscita dal Parma, era stato al centro di una lunga e variopinta trattativa che aveva coinvolto Psg e Juventus.

Calciomercato Brahim Diaz, Kane, Bruno Fernandes, Solet e…: la lista dei migliori giocatori in scadenza a giugno 2027 è pazzesca! Buffon: "Vicario una garanzia" Già nei giorni scorsi, l'ex portiere e capitano della Juventus Gigi Buffon aveva risposto sulla ricerca del futuro numero 1 bianconero, dichiarando come Vicario rappresenti per Spalletti una garanzia tra i pali: "Credo che i portieri di cui leggo per la Juve siano ultra affidabili - ha detto a Sky - . Vicario è stato in nazionale con noi per tre, quattro anni, ha vinto l’Europa League con il Tottenham, ha fatto un’esperienza importante in Premier League. Dà ampie garanzie". Così invece sulle differenze con Suzuki, ora prossimo a unirsi alla corte di Unai Emery: "La differenza tra lui e Suzuki? Anzitutto di età. Poi ci sono altre differenze che io so, ma che secondo me non è carino dire pubblicamente. Sono cose gratuite che uno si può evitare: so di non essere l’ultimo scemo del calcio, una mia parola potrebbe condizionare e dispiacere a qualcuno".