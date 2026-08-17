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Diego Moreira-Milan: è fatta, Amorim sorride. Allo Strasburgo 48 milioni, la durata del nuovo contratto

I rossoneri chiudono per il belga classe 2004. Tutti i dettagli dell'accordo
1 min
Diego MoreiraMilanAmorim

Che i colpi Goncalo Ramos e Mario Gila non fossero sufficienti per far risorgere il Diavolo era evidente. Così, a due settimane dal gong di chiusura del calciomercato, Gerry Cardinale porta in dote a Ruben Amorim un nuovo rinforzo. Trattasi di Diego Moreira, esterno classe 2004 in arrivo dallo Strasburgo. Un'operazione da 48 milioni di euro bonus inclusi e che una volta data l'ufficialità vedrà il belga legarsi al club rossonero fino al 2031 a fronte di uno stipendio da 3 milioni annui. 

Diego Moreira: i numeri in carriera

Cresciuto nelle giovanili del Benfica (dove ha conquistato la Youth League del 2022), dopo aver militato in prima squadra Diego Moreira si accasa al Chelsea. A Londra, il belga accumula però soltanto una presenza rimanendo relegato nella formazione U21. Poi, il prestito al Lione e il trasferimento a titolo definitivo allo Strasburgo, con cui vanta 76 presenze, 7 reti e 16 assist.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

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