Diego Moreira-Milan: è fatta, Amorim sorride. Allo Strasburgo 48 milioni, la durata del nuovo contratto

Che i colpi Goncalo Ramos e Mario Gila non fossero sufficienti per far risorgere il Diavolo era evidente. Così, a due settimane dal gong di chiusura del calciomercato, Gerry Cardinale porta in dote a Ruben Amorim un nuovo rinforzo. Trattasi di Diego Moreira, esterno classe 2004 in arrivo dallo Strasburgo. Un'operazione da 48 milioni di euro bonus inclusi e che una volta data l'ufficialità vedrà il belga legarsi al club rossonero fino al 2031 a fronte di uno stipendio da 3 milioni annui.