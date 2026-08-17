Como, c'è l'offerta alla Fiorentina per Kean: cifre e formula, ecco cosa filtra

Arriva la prima offerta ufficiale del Como alla Fiorentina per Moise Kean: la cifra complessiva si aggira sui 30 milioni tra il prestito (5 milioni) e l'obbligo di riscatto (25 milioni). Si tratta del primo passo che fa partire la trattativa tra il club lombardo e quello toscano.
Kean, la risposta della Fiorentina
La Fiorentina non sembra intenzionata a scendere a compromessi sulle cifre in ballo. La posizione del club è chiara: l’idea è quella di ripartire dal giocatore, valutando una sua eventuale cessione soltanto davanti a un’offerta di assoluto rilievo. Per questo motivo, il Como dovrà necessariamente alzare la proposta se vorrà convincere la società viola a prendere in considerazione l’operazione.