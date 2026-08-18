Calciomercato Milan, la vera cifra monstre per Moreira. Cardinale incontra Leao per spedirlo in Turchia

MILANO - Un’operazione lampo e molto onerosa, come quella per Gonçalo Ramos, preso dal Psg per 75 milioni nel giro di 48 ore fra il 25 e il 26 giugno grazie a un blitz a Parigi di Gerry Cardinale con la mediazione di Jorge Mendes. Il Milan ieri ha acquistato per 50 milioni - più 10 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita - Diego Moreira, 22enne belga dello Strasburgo. Giocatore duttile, mancino, abile nell’uno contro uno e in grado di disimpegnarsi su entrambe le fasce; un vero jolly per Ruben Amorim - felicissimo per il suo innesto -, il calciatore assistito dalla Gestifute di Mendes. Dunque, il potente procuratore portoghese si conferma una figura chiave nel mercato rossonero in questa estate, a conferma di come la rivoluzione di fine maggio di Cardinale abbia rimescolato tutte le figure dirigenziali del club, lasciando però un vuoto nel ruolo chiave di direttore sportivo, fattore che finora ha pesato sul lato cessioni, dove sono usciti solo giovani in prestito secco: dopo Athekame al Lione, ieri è stato il turno di Odogu al Tolosa, società per altro della galassia RedBird.

Colpo Moreira Moreira - 4 gol e 7 assist nell'ultima Ligue1 - ha tutte le caratteristiche per essere un potenziale grande colpo. Durante il Mondiale (una presenza col Senegal) ci aveva provato la Roma offrendo 35 milioni più 10 di bonus, ma lo Strasburgo - gestito dalla stessa proprietà del Chelsea - aveva rifiutato chiedendo addirittura 70 milioni. Il Milan ha spazzato via la concorrenza (Lipsia su tutti) mettendo sul piatto una cifra che andrà oltre i 50. Un prezzo alto, forse superiore al valore attuale del ragazzo, ma come accaduto con Ramos, Cardinale ha voluto evitare aste, facendo all-in. Adesso a sfruttare le doti di Moreira sarà Amorim che dovrà capire bene dove e come utilizzare Moreira. Nello Strasburgo ha giocato soprattutto su lato sinistro nel 3-4-1-2/3-4-2-1, ma a volte anche da terzino o ala nel 4-2-3-1, sistema quest'ultimo dove è stato però utilizzato di più come ala destra. Nel Milan che giocherà col 3-4-2-1, dunque, tre le possibilità: quinto a sinistra, lì dove finora sono ruotati Bartesaghi ed Estupinan, quinto a destra in concorrenza con Chukwueze - in questo caso Saelemaekers diventerebbe il titolare a sinistra o una delle alternative dietro la punta -, trequartista destro, ruolo in cui Amorim ha usato nella preparazione Loftus-Cheek. Moreira è atteso oggi alle 12 a Milano.

Milan Ramos gol, Torriani para un rigore: poker Milan, Amorim sorride e si vendica dello United Ora un difensore Adesso ovviamente sarà necessario cedere perché Amorim necessita di altri rinforzi, in primis un difensore, con diversi giocatori in prima linea: Tomori, Estupinan, Fofana, Gimenez - accordo vicino col Porto, prestito con diritto fra oggi e domani; operazione con la regia di... Mendes -, Nkunku richiesto da mezza Europa (occhio al Newcastle) e naturalmente Leao, che ieri è stato proposto alla Roma da Mendes. Nei prossimi giorni è previsto un punto fra Cardinale e lo stesso Leao, il tempo stringe. Il Galatasaray è arrivato a offrire 35 milioni più 5 di bonus, il Milan ha detto no, ma rispetto ai 60 milioni di valutazione di un mese fa, ora Cardinale è pronto a dire sì a 45. Ma i turchi si spingeranno fino a tale cifra garantita? La sensazione è che 40 milioni sia il loro massimo, a cui aggiungere dei bonus. Leao nel caso sembra aver aperto alla destinazione Gala, più facile farlo avendo una proposta d'ingaggio da 10-12 milioni.