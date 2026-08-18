Calciomercato Inter, la nuova richiesta di Chivu: ora Sucic, Bonny o Stankovic possono partire!

MILANO - L’assalto a Curtis Jones, ormai vicino; l’attesa per la possibile cessione di Luis Henrique (Roma o Premier, dipenderà da chi offrirà le condizioni economiche migliori) e le valutazioni su un nuovo attaccante con caratteristiche differenti da quelle presenti già in rosa (un “Lookman” o un fantasista che possa giostrare sulle trequarti). Con una novità: l’eventuale arrivo di un nuovo giocatore nel reparto offensivo di Cristian Chivu dipenderà dalla partenza di uno fra centrocampo e lo stesso attacco. L’Inter, infatti, per una questione numerica e pure di opportunità di dare i giusti minuti ai vari calciatori, non prende in considerazione - in questo momento, entro il 1° settembre chissà che i ragionamenti non cambino ancora -, di presentarsi con un organico composto da 7 centrocampisti e 5 attaccanti. Quindi o Chivu avrà sei elementi nel reparto mediano e cinque in quello offensivo, oppure rispettivamente sette e quattro. È dunque plausibile che i dirigenti dell’Inter abbiano sul tavolo un’offerta importante - o siano consapevoli che la prossima settimana possa arrivare - per un giocatore oggi non sul mercato, ma che potrebbe vedere cambiare il proprio destino.

Chi parte, chi resta Difficile ipotizzare dei nomi, anche se la lista potrebbe restringersi ad Aleksandar Stankovic, Petar Susic e Ange-Yoan Bonny, profili che di fronte a offerte da 40 o più milioni potrebbero partire. Un ritorno di fiamma del Galatasaray per Calhanoglu? Dalla Turchia questa volta non arrivano segnali in questo senso. Una mega proposta per Thuram, Lautaro o Pio Esposito (per altro vicino al rinnovo)? Difficile a questo punto del mercato, considerando i movimenti che ci sono già stati in attacco nei vari top club europei e comunque per l’Inter i tre sono degli incedibili (diciamo al 99%). Dunque, in attesa di capire quali sviluppi inattesi potrebbero presentarsi sulla strada del mercato dell’Inter, i dirigenti si preparano all'assalto, sperano finale, per Jones. Il centrocampista aspetta l’Inter e a Liverpool sono ormai convinti che partirà. Sia per le assenze nelle ultime amichevoli - giustificate con acciacchi più o meno “invalidanti” -, sia per la volontà di cedere un elemento ormai ai margini del progetto e che fra 10 mesi andrà via gratis. L’Inter, così come accaduto per Spence, ha sposato una linea attendista per aspettare che il Liverpool calasse le proprie pretese. Partiti da 40 milioni, ora i Reds potrebbe valutare 35 milioni complessivi, una cifra già più vicina a quella che hanno in mente a Milano, dove si ragiona su una proposta simile a quella fatta al Tottenham per Spence: 30 più 5.

Inter Lautaro torna dopo la delusione Mondiale, l'Inter scopre Stones: battuto il Betis Luis Henrique obiettivo Roma Jones in nerazzurro non dipenderà da nuove uscite. Dunque l'eventuale cessione di Luis Henrique, tornando pure all'arrivo di un nuovo attaccante, è una situazione a sé stante. L'Inter ne sta parlando da giorni con la Roma, il brasiliano ha aperto al trasferimento nella Capitale, ma i giallorossi hanno messo in stand-by l'operazione concentrandosi prima su Rodrigo Mora e ora su Malick Fofana. Con due trasferimenti di tale portata - il totale supererebbe i 90 milioni - è difficile pensare che la Roma possa impegnarsi per un altro acquisto a titolo definitivo. Potrebbe esserci la richiesta di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 22-25 milioni; l'Inter ne vorrebbe di più, 25-28 se non 30, e garanzie sul riscatto. In questo senso, attenzione a possibili proposte in arrivo dall'Inghilterra. In caso di partenza, l'Inter potrebbe rimanere così o cercare un esterno low-cost. Restano poi in partenza, Massolin (prestito) e Asllani (qualunque formula).