Kean, assalto Como. Roma: Mora e poi Fofana, Soulé in uscita

Il Como fa sul serio per Moise Kean. Un corteggiamento partito a inizio luglio e che ora è entrato nel vivo: respinta la prima offerta da 30 milioni, ora i lombardi sono pronti a rilanciare a quota 35 milioni più bonus e una piccola percentuale sulla futura vendita. La Fiorentina prova a resistere e chiede almeno 40-45 milioni per cedere il proprio goleador, che sembra allettato però dal corteggiamento di Fabregas. Sul piatto un quinquennale da 5 milioni a stagione più bonus per il centravanti: previsti nuovi contatti nelle prossime 48 ore. Intanto il Como blinda Kempf col rinnovo fino al 2029 ed è sempre più vicino a riprendere il centrale Diego Carlos dal Fenerbahce: gli farà posto Cuenca che andrà in prestito allo Sporting Gijon.

Coppa Italia Fiorentina, Kean subito decisivo: che gol in Coppa Italia. Assist di Joao Mario Roma, con l'arrivo di Mora parte Soulé? Napoli: ecco Badiashile La Fiorentina, invece, è sempre alla ricerca di un esterno offensivo: occhi puntati sui talenti della Bundesliga, dove piacciono in particolare Njinmah (Werder Brema) e Bakayoko (Lipsia). La Roma ha fatto irruzione nella corsa a Leao (offerto da Mendes) e soprattutto Fofana del Lione. Giallorossi pronti a chiudere sia per lui sia per Mora (siamo allo scambio di documenti col Porto: affare da 25 milioni più il 50% sulla futura vendita). Per entrambi contratto fino al 2031; mentre in uscita da Trigoria ci sono Vaz e Soulè, per i quali si attendono offerte ufficiali. Da una big all’altra: oggi le visite mediche di Favasuli col Napoli, che l’ha prelevato dal Catanzaro in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto (6 milioni più 1 di bonus). Contestualmente nelle prossime ore gli azzurri definiranno l’arrivo di Badiashile in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (27 milioni) dal Chelsea.

In attesa di Ricci, l'Atalanta presenta Kristensen A proposito di centrali, Leysen (Union SG) si avvicina al Sassuolo che cerca anche un terzino destro: in lizza Barbieri (Cremonese), Belghali (Verona) e Zappa (Cagliari). Da un’emiliana all’altra: fatta per De Martis (Lanus) al Parma. Dopo il Como pure l’Atalanta pensa a Ricci (Milan) e ha presentato Kristensen: «Sono arrivato in un top club con un grande allenatore come Sarri». Il Cagliari ha respinto l’offerta da 8 milioni più 2 di bonus del Lens per Obert e vuole Floriani Mussolini (Lazio). Ufficiale la cessione di Dallinga al Colonia da parte del Bologna. Il Venezia prende Montipò dal Verona per 250mila euro a titolo definitivo (all’Hellas Lella). Lecce, il caso Banda Infine nuova puntata del caso Banda: sarebbe arrivato il transfer provvisorio della Fifa per giocare col’Al-Swehly, dopo il primo rifiuto della Figc alla richiesta di tesseramento risalente ai giorni scorsi. Si tratta di un’autorizzazione meramente provvisoria, che permetterebbe a Banda di essere a disposizione per la Champions League africana. Il club libico asserisce di essere legittimato a tesserarlo da svincolato, ritenendo non valido il rinnovo unilaterale esercitato dal Lecce prima della scadenza dello scorso 30 giugno. I salentini non ci stanno.