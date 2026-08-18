Pupillo di Spalletti, ora può andare al Manchester United. Gimenez dal Milan al Porto, ci siamo

Liga a parte, siamo ufficialmente entrati nella settimana che darà il via ai maggiori campionati europei e molte squadre vogliono cercare di chiudere prima del fischio d'inizio i propri colpi, mirati a risollevare situazioni che già sembrano delicate. Non a caso, tutto ruota attorno al Manchester City che si candida a grande protagonista di questi ultimissimi giorni con un doppio movimento in mediana. Il fulcro di tutto è Rodri . Il capitano della Spagna , Pallone d'Oro 2024, è pronto a completare il trasferimento al Barcellona per circa 65 milioni di sterline, con un contratto quadriennale. Un addio che chiude sette stagioni trionfali all'Etihad con 298 presenze dal 2019, e che matura dopo un Mondiale da assoluto protagonista, chiuso da miglior giocatore del torneo e con il titolo iridato conquistato. Un ritorno ai massimi livelli prezioso, dopo un 2024-25 falcidiato da un grave infortunio al ginocchio e un avvio di stagione condizionato da problemi muscolari.

Bouaddi-Fernandez: il City sogna il doppio colpo

Per i Citizens è una cessione pesante, ma la scelta è ormai presa. E proprio la partenza di Rodri innesca il colpo in entrata. Il City è in trattativa avanzata con il Lille per Ayyoub Bouaddi, gioiello marocchino di appena 18 anni. Le parti puntano a chiudere entro la settimana, con i francesi che valutano il regista 100 milioni di euro. Bouaddi ha stupito al Mondiale: cinque partite da titolare nella cavalcata del Marocco fino ai quarti, dopo essersi messo in mostra nella storica vittoria del Lille sul Real Madrid in Champions nel 2024, ottenuta proprio nel giorno del suo 17° compleanno. Playmaker davanti alla difesa, andrebbe a completare il centrocampo accanto a Elliot Anderson, box-to-box di grande corsa. E non è finita: Maresca non ha mollato Enzo Fernandez del Chelsea, anche se i Blues fanno muro e si aspettano che l'argentino resti almeno fino a fine stagione. Se andassero in porto entrambe le operazioni, il City completerebbe un tris di innesti milionari in mezzo al campo.