Rodri al Barcellona, arriva l'annuncio ufficiale: quanto incassa il Manchester City

Rodri è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona . Il centrocampista spagnolo ha completato questa mattina le visite mediche presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper e, successivamente, ha raggiunto gli uffici del club al Camp Nou per definire gli ultimi dettagli e firmare il contratto che lo ha legato ai blaugrana per le prossime quattro stagioni . Il giocatore ha incontrato il presidente Joan Laporta, il direttore sportivo Deco e i suoi agenti, prima dell'ufficializzazione dell'operazione. Rodri, arrivato lunedì sera da Manchester, aveva già manifestato il proprio entusiasmo. L'operazione con il City - che ha salutato il calciatore con un commovente video sui social e la didascalia "Grazie, Rodri" - si è chiusa sulla base di circa 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus , mentre il centrocampista, 30 anni, indosserà la maglia numero 16.

La nota del Barcellona

"Il Barcellona e il Manchester City hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Rodrigo Hernández Cascante, noto nel mondo del calcio come Rodri, che si legherà al club catalano fino al 30 giugno 2030. Nato a Madrid il 22 giugno 1996, il nazionale spagnolo ricopre il ruolo di mediano ed è considerato uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Si distingue per intelligenza tattica, compostezza nel gestire la palla, capacità di recupero palla e precisione nei passaggi. Rodri è cresciuto nel settore giovanile dell'Atlético Madrid, pur completando la sua formazione al Villarreal, club con cui ha debuttato nella massima serie spagnola. Le sue prestazioni di alto livello hanno spinto l'Atlético a riportarlo in squadra nel 2018. Dopo un'eccellente stagione agli ordini di Diego Simeone, è stato ingaggiato dal Manchester City nel 2019. Al Manchester City, la sua costanza, la capacità di dettare i ritmi di gioco e la leadership hanno contribuito alla conquista di numerosi trofei, tra cui diversi titoli di Premier League, la FA Cup e la UEFA Champions League nel 2023 – anno in cui ha segnato il gol decisivo che ha regalato al club il suo primo titolo europeo. Rodri ha ricoperto un ruolo fondamentale anche nella nazionale spagnola. Ha vinto Euro 2024, un trionfo che ha consolidato il suo status di fuoriclasse mondiale e che è culminato, nello stesso anno, con la conquista del Pallone d'Oro. Più di recente, ha avuto un ruolo chiave nel successo della Spagna ai Mondiali, al fianco di otto giocatori del Barça, venendo insignito del Pallone d'Oro come miglior giocatore del torneo. Uno dei maggiori punti di forza di Rodri è la sua capacità di leggere la partita. Sa anticipare le mosse degli avversari, recupera spesso il possesso palla e la distribuisce con straordinaria precisione. Pur ricoprendo un ruolo difensivo, è anche in grado di partecipare alla manovra offensiva e di segnare gol importanti. Si distingue inoltre per professionalità, umiltà ed etica del lavoro", la nota diramata dal club braugana sul proprio sito ufficiale.