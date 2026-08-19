Tic tac Juve: Kessie, l'attaccante e il terzino, il calciomercato al rush finale

Juve, manca il centravanti di peso

Arrivato Kolo Muani, che sarà il numero 9 titolare senza se e senza ma, manca il centravanti di peso, l’uomo che faccia a sportellate in area, pronto a scardinare le difese avversarie quando la partita non si sblocca. Manca “un Vlahovic” insomma e non è detto che arrivi, perché la Juve deve operare in modalità low cost, quindi in prestito o a parametro zero. E l’attaccante sul quale si è mosso di più non è proprio della tipologia ipotizzata dal tecnico bianconero: il nome di Zirkzee rimbalza da tempo, anche perché è un pallino del dt Massara, che già in passato avrebbe voluto portarlo con sé alla Roma. L’olandese è una versione deluxe di Jonathan David, ormai finito in fondo alle gerarchie di Spalletti e che sembra destinato a essere sorpassato anche dal giovane Ekhator: se uscirà il canadese, un tentativo per il prestito di Zirkzee probabilmente verrà fatto, negli ultimi giorni di mercato.