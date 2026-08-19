Yildiz, l'Arsenal e l'ansia dei tifosi Juve: cosa c'è di vero

Poi ci sono quelle dell’Arsenal, anch’esse palesate da un po’ di tempo e tornate quanto mai urgenti e attuali per la stampa inglese. Yildiz non è solo nell’elenco delle cose che non hanno prezzo per la Juve, ma anche nella lista di quelle da acquistare dei Gunners. E si trova in cima al foglio dopo che da quest’ultimo è stato forzatamente depennato il nome di Vinicius per il ruolo di ala sinistra. Il gioiello di Ratisbona è un pallino di Arteta che lo ha più volte indicato come soluzione futuribile e ideale a livello tecnico. Nei prossimi giorni non è dunque escluso che i londinesi possano dare seguito alle proprie velleità: con un approccio formale prima ancora che con un’offerta ufficiale, che sarebbe molto ricca. A quel punto toccherebbe alla Juve restare fedele al proprio piano iniziale e non vacillare di fronte al tintinnio delle sterline che, va sottolineato, risolverebbero istantaneamente alcune delle difficoltà economiche di una Juventus ancora condizionata dagli esuberi.

La coesistenza con Alajbegovic

Difficilmente sarà l’ingaggio di Alajbegovic - calpesta più o meno le stesse zolle - ad alterare nell’immediato i propositi bianconeri: Spalletti sta già studiando un modo per farli convivere, anche nell’undici iniziale. Il bosniaco e il turco sul campo parlano la stessa lingua ma non dicono le stesse cose: il tecnico dovrà essere bravo a farli dialogare nella maniera più proficua e sostenibile per la squadra. Lucio considera Yildiz un predestinato e un grande professionista: ne ha sempre esaltato qualità tecniche e comportamentali e caldeggiato fortemente il suo rinnovo, anche più del proprio. Soltanto un’ipotetica ed esplicita richiesta di cessione da parte dello stesso 10 potrebbe far saltare il banco. È un pensiero che sinora non ha mai sfiorato la mente di Kenan: «Per me questa società è come una famiglia. Sono estremamente convinto che faremo belle cose insieme. Io amo la Juventus», lo giurava in conferenza stampa sei mesi fa. Sentimenti profondi, anche quelli (forse soprattutto quelli) sono tra le cose che non si possono comprare.