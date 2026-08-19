Yildiz, l'Arsenal e l'ansia dei tifosi Juve: cosa c'è di vero

L’Arsenal non riesce a prendere Juliàn Alvarez e la cosa potrebbe preoccupare i tifosi della Juve. Perché tra le alternative, i Gunners contemplano anche Yildiz e potrebbero anche arrivare a spendere cento milioni. Roba da mandare in crisi una dirigenza che sta tribolando a monetizzare gli esuberi. Ma non abbastanza in crisi da contemplare la cessione di Kenan, da un bel po’ di tempo inserito nell’elenco delle cose che non si possono comprare. Per legge, se un negoziante espone un prodotto senza avvisi, il consumatore può chiederne l'acquisto, ma l'esercente può legittimamente rifiutarsi se mostra un cartello chiaro che indica la merce come non vendibile o se si tratta di arredo del locale. Yildiz per la Juve è molto di più: simbolo dell’ambizione di un club che vuole tornare a competere, depositario della maglia numero 10, leader tecnico, prova provata dell’efficienza del settore giovanile, volto della società agli occhi degli sponsor e della Generazione Z.
Yildiz giocatore progetto Juve
La convinzione, apparentemente inscalfibile, è diffusa a tutti i piani del palazzo bianconero. Allenatore, dirigenza e proprietà reputano Kenan il vero, forse unico giocatore-progetto della rosa. Non è un caso che sia proprio lui il capofila del monte ingaggi, definendo il nuovo parametro economico della Juventus. Nell’ultima lettera agli azionisti Exor, John Elkann aveva incorniciato così il prolungamento pluriennale da 7 milioni con premio fedeltà alla firma: «All'inizio del 2026, la Juventus ha prolungato il contratto del talento di nuova generazione Kenan Yildiz fino al 2030, riaffermando il nostro impegno nello sviluppo e nella fidelizzazione dei più promettenti talenti del club. Questo approccio riflette la nostra incrollabile fiducia nella Juventus». Concetti che superano la fredda retorica degli asset di mercato, trasformandosi nel manifesto dell’impegno di John nel club e delle intenzioni juventine.
Arteta lo vuole all'Arsenal
Poi ci sono quelle dell’Arsenal, anch’esse palesate da un po’ di tempo e tornate quanto mai urgenti e attuali per la stampa inglese. Yildiz non è solo nell’elenco delle cose che non hanno prezzo per la Juve, ma anche nella lista di quelle da acquistare dei Gunners. E si trova in cima al foglio dopo che da quest’ultimo è stato forzatamente depennato il nome di Vinicius per il ruolo di ala sinistra. Il gioiello di Ratisbona è un pallino di Arteta che lo ha più volte indicato come soluzione futuribile e ideale a livello tecnico. Nei prossimi giorni non è dunque escluso che i londinesi possano dare seguito alle proprie velleità: con un approccio formale prima ancora che con un’offerta ufficiale, che sarebbe molto ricca. A quel punto toccherebbe alla Juve restare fedele al proprio piano iniziale e non vacillare di fronte al tintinnio delle sterline che, va sottolineato, risolverebbero istantaneamente alcune delle difficoltà economiche di una Juventus ancora condizionata dagli esuberi.
La coesistenza con Alajbegovic
Difficilmente sarà l’ingaggio di Alajbegovic - calpesta più o meno le stesse zolle - ad alterare nell’immediato i propositi bianconeri: Spalletti sta già studiando un modo per farli convivere, anche nell’undici iniziale. Il bosniaco e il turco sul campo parlano la stessa lingua ma non dicono le stesse cose: il tecnico dovrà essere bravo a farli dialogare nella maniera più proficua e sostenibile per la squadra. Lucio considera Yildiz un predestinato e un grande professionista: ne ha sempre esaltato qualità tecniche e comportamentali e caldeggiato fortemente il suo rinnovo, anche più del proprio. Soltanto un’ipotetica ed esplicita richiesta di cessione da parte dello stesso 10 potrebbe far saltare il banco. È un pensiero che sinora non ha mai sfiorato la mente di Kenan: «Per me questa società è come una famiglia. Sono estremamente convinto che faremo belle cose insieme. Io amo la Juventus», lo giurava in conferenza stampa sei mesi fa. Sentimenti profondi, anche quelli (forse soprattutto quelli) sono tra le cose che non si possono comprare.
L’Arsenal non riesce a prendere Juliàn Alvarez e la cosa potrebbe preoccupare i tifosi della Juve. Perché tra le alternative, i Gunners contemplano anche Yildiz e potrebbero anche arrivare a spendere cento milioni. Roba da mandare in crisi una dirigenza che sta tribolando a monetizzare gli esuberi. Ma non abbastanza in crisi da contemplare la cessione di Kenan, da un bel po’ di tempo inserito nell’elenco delle cose che non si possono comprare. Per legge, se un negoziante espone un prodotto senza avvisi, il consumatore può chiederne l'acquisto, ma l'esercente può legittimamente rifiutarsi se mostra un cartello chiaro che indica la merce come non vendibile o se si tratta di arredo del locale. Yildiz per la Juve è molto di più: simbolo dell’ambizione di un club che vuole tornare a competere, depositario della maglia numero 10, leader tecnico, prova provata dell’efficienza del settore giovanile, volto della società agli occhi degli sponsor e della Generazione Z.
Yildiz giocatore progetto Juve
La convinzione, apparentemente inscalfibile, è diffusa a tutti i piani del palazzo bianconero. Allenatore, dirigenza e proprietà reputano Kenan il vero, forse unico giocatore-progetto della rosa. Non è un caso che sia proprio lui il capofila del monte ingaggi, definendo il nuovo parametro economico della Juventus. Nell’ultima lettera agli azionisti Exor, John Elkann aveva incorniciato così il prolungamento pluriennale da 7 milioni con premio fedeltà alla firma: «All'inizio del 2026, la Juventus ha prolungato il contratto del talento di nuova generazione Kenan Yildiz fino al 2030, riaffermando il nostro impegno nello sviluppo e nella fidelizzazione dei più promettenti talenti del club. Questo approccio riflette la nostra incrollabile fiducia nella Juventus». Concetti che superano la fredda retorica degli asset di mercato, trasformandosi nel manifesto dell’impegno di John nel club e delle intenzioni juventine.