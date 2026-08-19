Calciomercato Inter, senza Oaktree Jones salta! Quelle voci su Chiesa e la fretta del Liverpool

Da quasi tre mesi è una guerra di nervi. Per non dire otto, visto che l’Inter corteggia Curtis Jones da gennaio e tratta da allora con il Liverpool. L’intesa a inizio 2026 sembrava addirittura imminente, non fosse altro perché l’Inter stava per cedere Frattesi al Nottingham Forest e avrebbe rimpiazzato il romano con l’inglese. Il trasferimento di Frattesi - dalla scorsa settimana alla Lazio - saltò e così pure l’eventuale arrivo di Jones. L’Inter e Chivu, come raccontiamo da settimane, non hanno però dimenticato la mezzala made in Reds, così come Jones non ha mai smesso di vedersi in nerazzurro. La sua estate, anzi, è stata uno spot di interismo: ha rifiutato il rinnovo proposto dal Liverpool, ha detto no alla cessione al Nottingham Forest e ha accusato un leggero infortunio all’anca che l’ha portato a dare forfait nelle ultime amichevoli della squadra di Iraola.

Il sì di Jones all’Inter finora è rimasto limpido, a differenza, per esempio, di quello di Palestra. La domanda dunque che tutti si stanno facendo, compresi i tifosi nerazzurri, è perché l’Inter, una volta salutato Frattesi, non abbia ancora affondato con il Liverpool. Ricordiamo che a inizio mercato il ds Ausilio aveva fatto una prima proposta di 25 milioni più bonus, rifiutata, poi a fine luglio aveva rilanciato a 30 più bonus: ancora niente. Il Liverpool, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, ha sempre chiesto 40 milioni. Almeno fino a qualche giorno fa. Dall'Inghilterra infatti arrivano segnali di un cambio di vedute da parte dei Reds. A Liverpool evidentemente si sono stufati dell'atteggiamento di Jones e non vogliono rischiare di perdere gratis il giocatore; senza considerare l'affare assai dispendioso in corso col Crystal Palace per il centrocampista Wharton. Gli agenti del giocatore, in costante contatto con Ausilio, hanno fatto capire che a 35 milioni l'intesa potrebbe essere raggiunta, dunque in linea con l'affare Spence col Tottenham.

Quelle voci su Chiesa Di fatto, fra i 30 milioni garantiti dall'Inter e i 35 ora richiesti dal Liverpool, ballano 5 milioni. I dirigenti nerazzurri, però, stanno aspettando che le condizioni siano certe e che arrivi l'ok definitivo da Oaktree. L'Inter potrebbe già tornare alla carica per Jones, ma alla proprietà, considerando i 35 milioni di passivo fra entrate e uscite di questo mercato, non dispiacerebbe concretizzare prima l'uscita di Luis Henrique. Calciomercato Da Juve e Milan a Toro e Inter: acquisti, cessioni e le nuove probabili formazioni della Serie A La dirigenza probabilmente si sente ancora tranquilla per Jones e quindi aspetta, sperando di strappare un ulteriore sconto dal Liverpool - ieri sono circolate voci pure su Chiesa in orbita nerazzurra, ma l'italiano vuole restare ad Anfield -, però Chivu e lo stesso Jones spingono, onde evitare che si arrivi poi a un'incredibile beffa, rimandando il tutto al 2027. Poi, se partirà Luis Henrique, si penserà a un eventuale esterno low-cost, con la questione nuovo attaccante raccontata nei giorni scorsi sullo sfondo. Ma quella è una vicenda destinata eventualmente a decollare l'ultima settimana di agosto, soprattutto se partirà per 40 o più milioni un centrocampista o un attaccante (Bonny).