Calciomercato Milan, Inacio l'obiettivo e poi il trequartista. Leao da Inzaghi

Sì, l’appetito vien mangiando. Soprattutto ai tifosi del Milan che, da un lato - soprattutto lo zoccolo duro della Curva Sud - continuano a contestare Gerry Cardinale per la sua gestione del club nelle precedenti quattro stagioni (vedi i fischi, condannabili visto il contesto, al funerale di Franco Baresi ), ma dall’altro sognano per un mercato fin qui faraonico, almeno sotto l’aspetto economico. A fronte di uscite arrivate finora solo in prestito ( Athekame e Odogu rispettivamente a Lione e Tolosa ), con gli incassi (oltre 50 milioni) figli della gestione precedente - vedi i vari riscatti di Pobega , Jimenez , Colombo e Morata , e i bonus portati dai nuovi trasferimenti di Tonali e Reijnders (ancora da ufficializzare) -, il numero uno di RedBird ha investito oltre 150 milioni per consegnare ad Amorim quattro giocatori, Gonçalo Ramos (75), Gila (30), Diawara (3) e Diego Moreira (45 più 20 di bonus).

E non è finita qui, perché già entro questa settimana potrebbe arrivare un nuovo difensore - in calo però le quotazioni di Tiago Gabriel del Lecce ; Amorim sogna sempre il difficilissimo Gonçalo Inacio dello Sporting -, mentre entro la fine del mercato si cercherà di ingaggiare un trequartista. Ci sono diversi profili sotto la lente di ingrandimento e grande riservatezza: si sussurra di sondaggi di Cardinale con Florentino Perez per eventuali esuberi del Real Madrid - Endrick, Brahim Diaz -, ma non ci sono conferme.

Milan, in nove con la valigia

E poi potrebbe arrivare un ultimo tassello, anche se per capire in quale posizione, bisognerà vedere chi lascerà Milanello. E qui i nomi in ballo sono tanti, tantissimi. Sulla carta addirittura nove. Ovviamente in prima fila ci sono i nomi grossi come Rafa Leao, gli epurati di Amorim e Cardinale - Nkunku, Tomori e Fofana -, i calciatori ai margini del progetto (Ricci e Filippo Terracciano) e quelli già esclusi da tempo come Bondo e Gimenez, per il quale il Milan sta trattando col Porto, anche se le condizioni del prestito (secco con diritto di riscatto e ingaggio pagato) non accontentano i rossoneri. A loro si aggiunge poi Estupiñan, positivo con lo United, ma in partenza nel caso arrivi una proposta da almeno 15 milioni.

Leao tra Turchia e Arabia

Il focus è sempre su Leao. Fra oggi e domani Cardinale è atteso a Milanello e potrebbe parlare col portoghese. Il Milan era partito da una richiesta di 60 milioni, ora è disposto ad ascoltare proposte da 40-45. Il Galatasaray si è spinto fino a 35 più bonus, poi però non si è fatto di risentire e ora i turchi stanno valutando pure altri profili come Lang. Non è da escludere però che tornino alla carica con una nuova proposta da 40 milioni.

Nel frattempo su Rafa si è fatto di nuovo sotto l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Durante il Mondiale il portoghese aveva detto no all’Arabia, ma ora? L’Al-Hilal potrebbe accontentare il Milan per il cartellino, offrendo a Leao un super contratto da 15 milioni. La cessione del numero 10 rimane il tema caldo in uscita. Così come Nkunku, nel mirino soprattutto del Lipsia e Newcastle. Il francese si sta guardando in giro, aspetta la migliore occasione. Il Como si è fatto sotto per Ricci, ma lo vorrebbe in prestito con diritto. La Juventus resta una soluzione last-minute per Fofana e Tomori - chissà che non entrino in gioco degli scambi -, mentre per Bondo si sono interessate Lens e Rennes.