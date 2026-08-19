Roma impazzita per l'arrivo di Rodrigo Mora! Ora nel mirino ci sono altri due colpi: ecco i nomi

Pochi giorni allo start del campionato e la Roma riaccende la passione della propria tifoseria alla vigilia di una stagione che vedrà i giallorossi di nuovo in Champions League. Il precampionato è volato via tra luci (la condizione di Paulo Dybala) e ombre (i ritardi di calciomercato), ma almeno sotto quest’ultimo aspetto da ieri Gian Piero Gasperini è più tranquillo. La telenovela Rodrigo Mora si è conclusa con la fumata bianca tra Roma e Porto, dopo una trattativa estenuante, quasi saltata, e rimasta in piedi solo grazie al coinvolgimento diretto dei Friedkin. L’attaccante portoghese è sbarcato ieri pomeriggio nella Capitale dove ad attenderlo c’erano circa 500 tifosi per quello che è il colpo dell’estate giallorossa. Ora visite e firma sul contratto, con prima convocazione prevista lunedì all’esordio in campionato. Un’operazione, come detto, lunghissima, perché quando sembrava conclusa, il Porto ha voluto cambiare le condizioni, ritardando l’arrivo di Mora di un paio di settimane e surriscaldando gli animi a Trigoria. Gasperini non ha smesso un giorno di martellare ds e proprietà sull’acquisto del trequartista che chiede già dalla scorsa stagione alla fine l’accordo è stato trovato a titolo definitivo, versando 25 milioni nelle casse del club lusitano che deterrà anche il 50% della futura rivendita.

Mora non basta Una percentuale che potrà esser cancellata solo nel caso in cui la Roma verserà altri 25 milioni nelle casse del Porto. Gasperini, con il 19enne portoghese, ha così l’arma tattica in più che voleva perché potrà essere schierato sia nel ruolo di trequartista nel 3-4-2-1 e dunque dietro a Malen, ma anche in coppia con il centravanti olandese qualora il tecnico giallorosso scegliesse l’opzione con un solo regista offensivo (Dybala o Soulé) e i due attaccanti. Ma la proprietà americana non si fermerà al talento ormai ex Porto, a Gasperini vuole regalare altri due colpi, in attesa di capire poi se arriveranno delle offerte congrue per giocatori del calibro di Soulé e Koné. Nel frattempo lavora a Fofana per completare il reparto offensivo e a uno tra Udogie e Luis Henrique per la fascia sinistra come vice Wesley. Cominciamo dal centravanti belga con il quale la Roma si è assicurata l’accordo, così da poter far leva poi sul club francese che rispetto ai 50 milioni iniziali adesso ne chiede 40. Cifra ancora alta e che a Trigoria sperano possa scendere, magari grazie a un aiuto del Fenerbahce.

Calciomercato Da Juve e Milan a Toro e Inter: acquisti, cessioni e le nuove probabili formazioni della Serie A Gasp e la Roma formato Champions La squadra turca, qualora vincesse il preliminare di Champions contro il Lione, estrometterebbe i francesi dall’Europa, spingendo a quel punto il giocatore verso la Capitale. Dunque bisognerà aspettare ancora per capire quale sarà l’evoluzione della trattativa, così come per la fascia sinistra. I nomi cercati sono quelli fatti con il giocatore dell’Inter preferito all’ex Udinese, soprattutto per la sua duttilità. D’Amico lavora per soddisfare le richieste dell’allenatore con il quale ha già lavorato a Bergamo, vincendo anche un’Europa League. Qualora ci riuscisse, Gasperini avrebbe i due giocatori per ruolo richiesti a inizio estate per affrontare la Champions e puntare a confermarsi in campionato tra le prime quattro. Per lo Scudetto è presto, ma la politica è la stessa dello scorso anno quando l’obiettivo di Gasp - quando nessuno ci credeva - era la Champions. “Vediamo dove saremo a marzo, poi valuteremo”, fu il leit motiv dell’allenatore che ha avuto ragione riportando la Roma tra le prime 4 del campionato a 7 anni dall’ultima volta.