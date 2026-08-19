Il Bologna aspetta Cabal e Pinamonti la Lazio. L'Udinese punta l'Europa: Solet, Zaniolo e Davis...

L’Arciere di Cles ha scoccato una freccia acuminata dritta al cuore del Sassuolo, chiedendo di essere ceduto. Dietro la volontà di Andrea Pinamonti di lasciare il club neroverde si cela il pressing della Lazio, che ha ingolosito il centravanti con un quinquennale. Ora va trovata l’intesa tra le due società, ma la sensazione è che la pista possa diventare rovente nelle prossime ore. Scatenato il Monza che prende l’esterno Touré dal Pisa per 1 milione più il cartellino di Petagna e ora è pronto a chiudere per l’attaccante Ngonge in prestito con diritto di riscatto dal Napoli; mentre per la porta i brianzoli studiano Widell Zetterström del Derby County. Sempre molto attivo il Napoli che in queste ore sta chiudendo i primi acquisti: ieri visite mediche e firme di rito (contratto fino al 2031 con opzione per estendere fino al 2034) per Costantino Favasuli, prelevato dal Catanzaro in prestito (1 milione) con obbligo di riscatto (6 milioni) al primo punto conquistato dopo il 2 febbraio. Oggi toccherà a Benoit Badiashile che arriva in azzurro dal Chelsea con la formula del prestito (3 milioni) con diritto di riscatto (27 milioni). In uscita Lang: l’olandese piace a Galatasaray, Ajax e Atalanta. A proposito della Dea: l’ultima idea per la difesa porta a Romagnoli (Lazio), che però sembra più attratto da un’esperienza all’estero. Restando in Lombardia, il Como vuole italianizzare la rosa: motivo per cui i biancoblù sono in pressing su Kean (Fiorentina) e Ricci (Milan). Altra plusvalenza da record per il Parma che, dopo Suzuki (all’Aston Villa per 30 milioni più 5 di bonus) e Pellegrino (alla Fiorentina per 25 milioni), ha ceduto anche il centrale Circati al Benfica per 20 milioni (quinquennale).