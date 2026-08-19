Nico Gonzalez, la mossa Juve per stanare l’Atletico. La pista Atalanta e cosa può succedere col Milan

La Juventus vuole stanare i Colchoneros. Dalle parti della Continassa, infatti, hanno ormai intuito la strategia messa in pratica dall’Atletico Madrid per riportare in terra iberica Nico Gonzalez: quella dell’attendismo. Ovvero tirare la questione per le lunghe per presentarsi ufficialmente a ridosso della fine della sessione estiva di mercato dinanzi alla Juve, prendendola così per il collo. In casa Atletico, infatti, sanno di avere il totale gradimento e la preferenza dell’esterno offensivo argentino, che desidera apertamente il ritorno nella Liga. Così come Nico appare fuori dal progetto spallettiano. Motivo per cui la dirigenza biancorossa appare propensa a giocare al risparmio, mettendo sul piatto solamente un prestito con diritto di riscatto. Formula questa che non piace granché alla dirigenza bianconera, per usare un eufemismo. Ecco che allora la Signora starebbe provando a smuovere le acque del mercato, facendo proporre Nico in giro.
L’ingaggio rimane un tema decisivo: c’è pure l’Atalanta, ma i costi sono alti
A inizio agosto c’erano stati degli approcci con Inter e Roma, che però sono poi andate all’assalto di altri esterni. Recentemente qualche dialogo e pour parler c’è stato con Milan e Atalanta, entrambe alla ricerca di elementi con le caratteristiche dell’ex Fiorentina. La Dea - non è un mistero - sta cercando da tempo un esterno d’attacco e il ds nerazzurro Cristiano Giuntoli ha da anni un debole per Gonzalez. Tanto che era stato proprio lui a portarlo alla Juve due estati fa. Pure Sarri lo stima: ecco perché la pista bergamasca non è da escludere a priori, al netto però di uno stipendio un po’ alto (3,6 milioni annui) per i parametri della famiglia Percassi.
Nico Gonzalez, il Milan e gli altri affari con la Juve
Col Diavolo, invece, c’è la sensazione che qualche affare possa essere imbastito. Ad esempio, qualora dovessero partire Daniele Rugani (piace a Monza e Lazio) e Federico Gatti (richiesto da Marsiglia e Hull City), la dirigenza bianconera potrebbe tornare alla carica per uno storico pallino come Fikayo Tomori. Tra l’altro il centrale inglese era stato portato in Italia nel gennaio 2021 al Milan proprio dall’attuale dt juventino Ricky Massara. Con Nico che potrebbe fare il percorso inverno, visto che Amorim cerca un mancino che possa giocare nel tridente o alle spalle del centravanti insieme a un altro trequartista. Insomma, la traccia non va affatto sottovaluta e scartata, al netto della preferenza dell’argentino verso l’Atletico. La Juve lo sa, ma non vuole farsi mettere spalle al muro nelle negoziazioni con gli spagnoli.
La Juventus vuole stanare i Colchoneros. Dalle parti della Continassa, infatti, hanno ormai intuito la strategia messa in pratica dall’Atletico Madrid per riportare in terra iberica Nico Gonzalez: quella dell’attendismo. Ovvero tirare la questione per le lunghe per presentarsi ufficialmente a ridosso della fine della sessione estiva di mercato dinanzi alla Juve, prendendola così per il collo. In casa Atletico, infatti, sanno di avere il totale gradimento e la preferenza dell’esterno offensivo argentino, che desidera apertamente il ritorno nella Liga. Così come Nico appare fuori dal progetto spallettiano. Motivo per cui la dirigenza biancorossa appare propensa a giocare al risparmio, mettendo sul piatto solamente un prestito con diritto di riscatto. Formula questa che non piace granché alla dirigenza bianconera, per usare un eufemismo. Ecco che allora la Signora starebbe provando a smuovere le acque del mercato, facendo proporre Nico in giro.