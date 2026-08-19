Nico Gonzalez, la mossa Juve per stanare l’Atletico. La pista Atalanta e cosa può succedere col Milan

L’ingaggio rimane un tema decisivo: c’è pure l’Atalanta, ma i costi sono alti

A inizio agosto c’erano stati degli approcci con Inter e Roma, che però sono poi andate all’assalto di altri esterni. Recentemente qualche dialogo e pour parler c’è stato con Milan e Atalanta, entrambe alla ricerca di elementi con le caratteristiche dell’ex Fiorentina. La Dea - non è un mistero - sta cercando da tempo un esterno d’attacco e il ds nerazzurro Cristiano Giuntoli ha da anni un debole per Gonzalez. Tanto che era stato proprio lui a portarlo alla Juve due estati fa. Pure Sarri lo stima: ecco perché la pista bergamasca non è da escludere a priori, al netto però di uno stipendio un po’ alto (3,6 milioni annui) per i parametri della famiglia Percassi.