Calciomercato Juve, Massara e l'asse col Milan: Tomori e Fofana sul piatto

Della parola scudetto non si parla alla Continassa, anche perché - giustamente - bisogna essere coerenti: la Juventus è arrivata sesta nella passata stagione, disputerà l’Europa League, e per poter competere per il titolo di strada ce n’è ancora tanta da percorrere. Un passo alla volta, senza vendere illusioni ai tifosi, lavorando per alzare il livello passo dopo passo, senza poter fare follie. “Operazioni intelligenti”, così le ha definite Spalletti, e questa strategia portata avanti finora dalla Juventus può intensificarsi negli ultimi giorni, in una direzione come nell’altra: in uscita, perché alla rosa va data qualche sforbiciata qua e là, ma anche in entrata, per puntellare un organico che, con tre ritocchi di alta qualità, può davvero svoltare. Si scalda il mercato e pure il possibile asse con il Milan: il dt Massara aveva contribuito in prima persona a costruire il Diavolo da scudetto nel 2022 e qualche elemento chiave di quella squadra è rimasto in rossonero e può tornare di moda per la Juve.