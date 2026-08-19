Calciomercato Juve, Massara e l'asse col Milan: Tomori e Fofana sul piatto

Della parola scudetto non si parla alla Continassa, anche perché - giustamente - bisogna essere coerenti: la Juventus è arrivata sesta nella passata stagione, disputerà l’Europa League, e per poter competere per il titolo di strada ce n’è ancora tanta da percorrere. Un passo alla volta, senza vendere illusioni ai tifosi, lavorando per alzare il livello passo dopo passo, senza poter fare follie. “Operazioni intelligenti”, così le ha definite Spalletti, e questa strategia portata avanti finora dalla Juventus può intensificarsi negli ultimi giorni, in una direzione come nell’altra: in uscita, perché alla rosa va data qualche sforbiciata qua e là, ma anche in entrata, per puntellare un organico che, con tre ritocchi di alta qualità, può davvero svoltare. Si scalda il mercato e pure il possibile asse con il Milan: il dt Massara aveva contribuito in prima persona a costruire il Diavolo da scudetto nel 2022 e qualche elemento chiave di quella squadra è rimasto in rossonero e può tornare di moda per la Juve.
Vero che i bianconeri cercano un terzino sinistro per avere una alternativa credibile a Cambiaso, ma è altrettanto vero che, in caso di partenza di Cabal e con Gatti comunque in bilico, la Juve potrebbe puntare su un altro difensore centrale, avendo Celik che si adatta a entrambe le fasce. Ecco allora che Tomori può tornare di moda nel rush finale delle trattative di mercato, anche perché con il Milan si parlerà pure di Fofana a centrocampo (eventuale alternativa a Kessié), a proposito di tasselli da riempire, ma a fronte di qualche cessione nel reparto (e con i rossoneri ci sono dialoghi per Nico Gonzalez). A centrocampo si può liberare un posto con l’uscita di scena di Arthur: si valuta la risoluzione del contratto che lega il brasiliano alla Juventus per ancora un anno.