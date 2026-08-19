Napoli, doppio colpo per Allegri: ufficiale Favasuli. E un altro difensore è pronto per la firma!

Costantino Favasuli è un nuovo giocatore del Napoli. Ad annunciarlo è la stessa società con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. Classe 2004, il difensore si accasa a titolo temporaneo a Castel Volturno dopo una stagione al Catanzaro, che nel luglio 2025 lo aveva acquistato dalla Fiorentina. Un'operazione da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni: scadenza giugno 2031 con opzione fino al 2034. Con la maglia delle Aquile, Favasuli ha accumulato 42 presenze complessive, chiudendo inoltre l'annata con 2 gol e 9 assist. Il bilancio con le giovanili della Viola riporta invece 66 presenze, 2 gol e 3 assist con la formazione U19. Nel suo curriculum, anche i prestiti alla Ternana e al Bari. Il difensore vanta inoltre 2 presenze con la nazionale maggiore, dove ha esordito il 3 giugno sotto la gestione Silvio Baldini. Questa la nota del club partenopeo: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli dall'US Catanzaro 1929. Nato il 26 aprile 2004, il difensore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera. Dopo le esperienze alla Ternana e al Bari, passa al Catanzaro con cui disputa 42 partite mettendo a segno due reti. Vanta 2 presenze con l'Italia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore lo scorso 3 giugno nell'amichevole contro il Lussemburgo, vinta dagli azzurri per 1-0. Benvenuto, Costantino!". Anche il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto all'ex Fiorentina e Catanzaro con un messaggio condivido sui propri profili social.
Visite mediche per Badiashile
In chiusura anche l'operazione che nelle prossime ore dovrebbe portare alla corte di Max Allegri l'altro difensore Benoit Badiashile. Classe 2001, il francese è in arrivo dal Chelsea e ha già raggiunto l'Italia per sottoporsi alle visite mediche prima di procedere con la firma e l'annuncio. Pronto per lui un prestito oneroso da 2,8 milioni annui con scadenza fissata al 2031. L'arrivo di Badiashile allontana quasi defintivamente il bianconero Federico Gatti, che durante la sessione estiva è sempre rimasto in orbita Napoli, considerata anche l'emergenza in difesa degli azzurri.
Cresciuto al Monaco, Badiashile si è trasferito a Londra nel gennaio 2023. Cona la maglia dei Blues ha accumulato 71 presenze e registrato 2 gol e 1 assit. Nel suo palmarès, la Conference League del 2025 e il Mondiale per Club dello stesso anno. Sono invece 2 le presenze con la nazionale maggiore della Francia.