Napoli, doppio colpo per Allegri: ufficiale Favasuli. E un altro difensore è pronto per la firma!

Costantino Favasuli è un nuovo giocatore del Napoli. Ad annunciarlo è la stessa società con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. Classe 2004, il difensore si accasa a titolo temporaneo a Castel Volturno dopo una stagione al Catanzaro, che nel luglio 2025 lo aveva acquistato dalla Fiorentina. Un'operazione da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni: scadenza giugno 2031 con opzione fino al 2034. Con la maglia delle Aquile, Favasuli ha accumulato 42 presenze complessive, chiudendo inoltre l'annata con 2 gol e 9 assist. Il bilancio con le giovanili della Viola riporta invece 66 presenze, 2 gol e 3 assist con la formazione U19. Nel suo curriculum, anche i prestiti alla Ternana e al Bari. Il difensore vanta inoltre 2 presenze con la nazionale maggiore, dove ha esordito il 3 giugno sotto la gestione Silvio Baldini. Questa la nota del club partenopeo: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli dall'US Catanzaro 1929. Nato il 26 aprile 2004, il difensore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera. Dopo le esperienze alla Ternana e al Bari, passa al Catanzaro con cui disputa 42 partite mettendo a segno due reti. Vanta 2 presenze con l'Italia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore lo scorso 3 giugno nell'amichevole contro il Lussemburgo, vinta dagli azzurri per 1-0. Benvenuto, Costantino!". Anche il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto all'ex Fiorentina e Catanzaro con un messaggio condivido sui propri profili social.