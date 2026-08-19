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Roma-Mora, è ufficiale! L'annuncio dopo la festa: "Benvenuto, Rodrigo!"

Il club giallorosso ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe 2007
2 min
RomamoraGasperini

La lunga trattativa, l'agognato accordo, la festa in aeroporto. Il primo capitolo giallorosso di Rodrigo Mora è ora completo: l'ex Porto ha firmato. Ad annunciare l'ufficialità dell'acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 2007 è lo stesso club con una nota diffusa sui propri canali: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Rodrigo Mora dal Porto. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei "Dragões" ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Per la nuova avventura in giallorosso, Mora ha scelto la maglia numero 86. Benvenuto a Roma, Rodrigo!". 

Mora: numeri e trofei

Cresciuto nelle giovanili dei Dragoes, il portoghese ha accumulato 80 presenze con la maglia del Porto, chiudendo con un bilancio di 16 reti e 6 assist.

Convocato per la prima volta in nazionale maggiore nel giugno 2025 senza tuttavia esordire, Mora ha preso parte alla conquista della Nations League vinta ai rigori contro la Spagna. Nel suo palmarès anche 1 Primeira Liga e 2 Supercoppe di Portogallo. 

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