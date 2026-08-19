Roma-Mora, è ufficiale! L'annuncio dopo la festa: "Benvenuto, Rodrigo!"

La lunga trattativa, l'agognato accordo, la festa in aeroporto. Il primo capitolo giallorosso di Rodrigo Mora è ora completo: l'ex Porto ha firmato. Ad annunciare l'ufficialità dell'acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 2007 è lo stesso club con una nota diffusa sui propri canali: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Rodrigo Mora dal Porto. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei "Dragões" ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Per la nuova avventura in giallorosso, Mora ha scelto la maglia numero 86. Benvenuto a Roma, Rodrigo!".