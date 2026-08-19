Aston Villa scatenato: Suzuki e Ruggeri ufficiali. Tutte le cifre e la durata dei nuovi contratti

Zion Suzuki è un nuovo giocatore dell'Aston Villa. Gli inglesi hanno acquistato il portiere giapponese a titolo definitivo, versando nelle casse del Parma 30 milioni più 5 di bonus. Contratto fino al 2031. L'ufficialità è arrivata dallo stesso club inglese con il seguente comunicato: "L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Zion Suzuki dal Parma. Il nazionale giapponese, che ha rappresentato la sua nazione ai Mondiali FIFA 2026, si unisce alla squadra a titolo definitivo. Nato negli Stati Uniti, il portiere è cresciuto a Urawa, in Giappone, esordendo con la maglia degli Urawa Red Diamonds all'età di 18 anni. Dopo una breve parentesi in Belgio con il Sint-Truiden, ha trascorso le ultime due stagioni con il Parma in Serie A. Suzuki, considerato uno dei talenti più promettenti nel suo ruolo, ha collezionato 22 presenze con la nazionale maggiore dei Samurai. Benvenuto, Zion!".

Suzuki, un'estate ad alta tensione Suzuki è stato a lungo un obiettivo della Juventus, che è sempre stata alla ricerca di un portiere in questa sessione di mercato. A soddisfare le richieste del Parma era stato però il Psg, che aveva addirittura mandato un volo privato in Italia per consentire al portiere di raggiungere Parigi. Suzuki avrebbe dovuto firmare con i parigini per poi essere girato in prestito secco ai bianconeri, dove un maggior minutaggio gli avrebbe consentito di tornare alla base l'anno prossimo ancora più forte. Eppure, tutto è saltato a causa degli agenti del calciatore, che avrebbero cambiato le carte in tavola chiedendo 5 milioni in più alla firma. Il Psg ha così mollato il giocatore, si è inserito l'Aston Villa che in un attimo ha chiuso l'affare. A quel punto sembrava che Dibu Martinez, altro grande obiettivo bianconero in estate, potesse liberarsi dai Villans per trasferirsi a Torino. Alla fine però la dirigenza bianconera ha optato per Guglielmo Vicario del Tottenham, ufficializzato ieri, che ha chiuso questo infinito valzer dei portieri durato praticamente tutta l'estate.

Ufficiale anche Ruggeri Non solo Suzuki, l'Aston Villa ha ufficializzato un altro nuovo acquisto: Matteo Ruggeri. Anche per l'ex Atalanta e Atletico Madrid contratto fino al 2031 e trasferimento a titolo definitivo per 30 milioni (stavolta senza bonus). Di seguito il comunicato: "L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Matteo Ruggeri dall'Atlético Madrid. Il terzino sinistro, vincitore dell'UEFA Europa League con l'Atalanta nel 2024, ha completato il suo trasferimento a titolo definitivo. Ruggeri, 24 anni, è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, collezionando oltre 100 presenze e vincendo un trofeo europeo prima di trasferirsi all'Atletico la scorsa estate. A livello internazionale, ha rappresentato l'Italia in diverse nazionali giovanili, ma, nonostante le convocazioni, non ha ancora esordito con la maglia della Nazionale maggiore. Benvenuto, Matteo!".