Jones-Inter, Oaktree dà il via libera: 35 milioni al Liverpool, affare in chiusura

Un lungo tira e molla degenerato in una guerra di nervi tra Milano e Liverpool e ora prossima a chiudersi. È la trattativa che potrebbe finalmente portare Curtis Jones alla Pinetina dopo tre mesi di attesa: otto se si considera il tentativo dell'Inter di aggiudicarsi il centrocampista già a gennaio scorso. Cristian Chivu può ora prepararsi ad accogliere il giocatore per cui tanto ha atteso e insistito, grazie al via libera di Oaktree all'offerta da 32 milioni di euro più bonus (circa 35 complessivi) accettata dai Reds. Jones è dunque atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche e procedere così alla firma del contratto - per cui si era già accordato da tempo con la dirigenza di Via della Liberazione - e l'annuncio ufficiale. L'inglese è inoltre pronto a raggiungere i connazionali John Stones e Djed Spence, anch'essi arrivati in estate all'Inter.