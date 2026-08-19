Jones-Inter, Oaktree dà il via libera: 35 milioni al Liverpool, affare in chiusura

Un lungo tira e molla degenerato in una guerra di nervi tra Milano e Liverpool e ora prossima a chiudersi. È la trattativa che potrebbe finalmente portare Curtis Jones alla Pinetina dopo tre mesi di attesa: otto se si considera il tentativo dell'Inter di aggiudicarsi il centrocampista già a gennaio scorso. Cristian Chivu può ora prepararsi ad accogliere il giocatore per cui tanto ha atteso e insistito, grazie al via libera di Oaktree all'offerta da 32 milioni di euro più bonus (circa 35 complessivi) accettata dai Reds. Jones è dunque atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche e procedere così alla firma del contratto - per cui si era già accordato da tempo con la dirigenza di Via della Liberazione - e l'annuncio ufficiale. L'inglese è inoltre pronto a raggiungere i connazionali John Stones e Djed Spence, anch'essi arrivati in estate all'Inter.
Jones: numeri e trionfi
Classe 2001, Jones è cresciuto nelle giovanili del Liverpool fino ad approdare in prima squadra nell'aprile del 2018. Con la maglia dei Reds, il centrocampista inglese vanta 228 presenze, 22 gol e 25 assist. Di 6 presenze e 1 gol invece il bilancio con la nazionale maggiore, dove manca dall'amichevole contro il Senegal del giugno 2025.
Questo il suo palmarès:
- 2 Premier League: 2019-2020, 2024-2025
- 2 Carabao Cup: 2021-2022, 2023-2024
- 1 Fa Cup: 2021-2022
- 1 Community Shield: 2022
- 1 Mondiale per club: 2019