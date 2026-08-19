Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Jones-Inter, Oaktree dà il via libera: 35 milioni al Liverpool, affare in chiusura

I Reds hanno accettato l'ultima offerta di Ausilio. Il centrocampista classe 2001 atteso ora in Italia per visite e firma
2 min
JonesInterLiverpool

Un lungo tira e molla degenerato in una guerra di nervi tra Milano e Liverpool e ora prossima a chiudersi. È la trattativa che potrebbe finalmente portare Curtis Jones alla Pinetina dopo tre mesi di attesa: otto se si considera il tentativo dell'Inter di aggiudicarsi il centrocampista già a gennaio scorso. Cristian Chivu può ora prepararsi ad accogliere il giocatore per cui tanto ha atteso e insistito, grazie al via libera di Oaktree all'offerta da 32 milioni di euro più bonus (circa 35 complessivi) accettata dai Reds. Jones è dunque atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche e procedere così alla firma del contratto - per cui si era già accordato da tempo con la dirigenza di Via della Liberazione - e l'annuncio ufficiale. L'inglese è inoltre pronto a raggiungere i connazionali John StonesDjed Spence, anch'essi arrivati in estate all'Inter. 

Jones: numeri e trionfi

Classe 2001, Jones è cresciuto nelle giovanili del Liverpool fino ad approdare in prima squadra nell'aprile del 2018. Con la maglia dei Reds, il centrocampista inglese vanta 228 presenze, 22 gol e 25 assist. Di 6 presenze e 1 gol invece il bilancio con la nazionale maggiore, dove manca dall'amichevole contro il Senegal del giugno 2025.

Questo il suo palmarès:

  • 2 Premier League: 2019-2020, 2024-2025
  • 2 Carabao Cup: 2021-2022, 2023-2024
  • 1 Fa Cup: 2021-2022
  • 1 Community Shield: 2022
  • 1 Mondiale per club: 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS