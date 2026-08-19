Reijnders lascia il Manchester City dopo un solo anno: ufficiale, l'ex Milan vola in Arabia

La nota ufficiale

"Il centrocampista olandese è arrivato al City dal Milan nel giugno 2025, collezionando complessivamente 50 presenze e realizzando sette gol in tutte le competizioni. Memorabile il suo gol all'esordio in Premier League con la maglia del City, avvenuto nell'agosto scorso durante la vittoria esterna per 4-0 contro il Wolverhampton Wanderers. Ha inoltre contribuito alla conquista della FA Cup e della Carabao Cup nella stagione 2025/26. Sul fronte internazionale, Reijnders – che finora ha collezionato 35 presenze con l'Olanda – ha fatto parte della rosa olandese durante la recente fase finale dei Mondiali del 2026. Centrocampista centrale dotato di grande tecnica, instancabile etica del lavoro e fiuto del gol, il ventottenne si appresta ora ad affrontare una nuova sfida nella Saudi Pro League. Ripensando al suo periodo al City, Reijnders ha dichiarato che conserverà ricordi splendidi della sua esperienza all'Etihad. 'È stato un privilegio incredibile giocare per il Manchester City e ho apprezzato ogni singolo minuto trascorso qui - ha affermato -. Fin dal momento del mio arrivo, tutti nel Club – giocatori, allenatori e staff – mi hanno fatto sentire il benvenuto e parte della famiglia del Manchester City. Vorrei anche rivolgere un ringraziamento speciale ai tifosi del City, che hanno dimostrato grande affetto e sostegno sia a me che alla mia famiglia. Far parte della squadra che ha vinto due trofei così speciali la scorsa stagione è stata un'esperienza incredibile e un traguardo che porterò sempre nel cuore. Anche se sto per intraprendere un nuovo percorso, il Manchester City avrà sempre un posto speciale nel mio cuore'. Il Direttore Sportivo Hugo Viana ha dichiarato: 'Tijjani ha lasciato un segno indelebile durante la sua permanenza al Manchester City. Ha colpito tutti per il suo talento, l'impegno, la dedizione al lavoro e la professionalità esemplare. Ha inoltre svolto un ruolo fondamentale nei nostri successi in Carabao Cup e FA Cup. Ringraziamo Tijjani per tutto ciò che ha fatto qui e gli auguriamo il meglio per la prossima fase della sua carriera'. Tutti al Manchester City augurano a Tijjani il meglio per il futuro", recita la nota diramata dal Manchester City sul proprio sito ufficiale.