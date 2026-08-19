Lautaro Martinez, il Barcellona spaventa l’Inter! “Ha già detto sì, Deco pronto a tutto”

Il Barça vuole Lautaro

"Acquistare Lautaro Martinez sarebbe molto complicato, ma il Barça farà di tutto per riuscirci. Se c'è anche solo una minima possibilità che lasci l'Inter, sarebbe per andare al Barça. Qualche giorno fa, il club ha incontrato il suo agente e ha aperto le porte al Barcellona. Ingaggiare Lautaro Martínez è molto difficile, dato che l'Inter non vuole cederlo, ma Deco ci proverà. Gode di ampio consenso in tutti i settori del club. È la priorità assoluta per il ruolo di attaccante". Questo quanto riportato dai giornalisti iberici Victor Nahe e Gerard Romero che sono certi di una possibile trattativa tra Cules e nerazzurri. Il Barcellona è impossibilitato ad arrivare a Julian Alvarez ed è alla ricerca di una punta di spessore entro la fine del mercato. C'è un forte interesse confermato anche da esperti del mondo blaugrana che sostengono ci sia stato un incontro tra Deco e l'agente di Lautaro e ci sarebbe sì di massima al trasferimento. L'Inter farà muro perché non vuole venderlo però Deco ci proverà fino in fondo. Gyokeres si sta offrendo al Barça, ma il club spagnolo vuole Lautaro e ci proverà fino alla fine del mercato. Torna forte dunque l'interesse per il Toro con le voci che erano iniziate a circolare già una settimana fa.