Parma, dopo Suzuki via anche Circati: ufficiale il passaggio al Benfica

Il Parma ha ufficializzato la cessione "a titolo definitivo al Benfica del difensore Alessandro Circati. Arrivato nel 2021 nella formazione Primavera, già nella stagione successiva viene aggregato alla Prima Squadra e fa il suo esordio in Serie B. Dopo essere entrato stabilmente nel gruppo dei professionisti, colleziona complessivamente 96 presenze con la maglia del Parma, di cui 37 in Serie A, realizzando 2 reti e risultando tra i protagonisti non solo della vittoria della Serie B 2023/24, ma anche delle salvezze delle due stagioni successive".

Le cifre

"Nel corso della sua esperienza in gialloblu - sottolinea il Parma -, Circati ha inoltre fatto il proprio esordio con la Nazionale australiana, con cui ha raggiunto quota 17 presenze e 1 gol, prendendo parte anche al percorso di qualificazione e alla fase finale dell'ultimo Mondiale". Secondo la stampa portoghese il Parma, che oggi ha ufficializzato anche la cessione del portiere Suzuki all'Aston Villa, incasserà circa 20 milioni per il trasferimento di Circati al Benfica.