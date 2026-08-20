Calciomercato Juve, Di Gregorio chiave per Emerson? I nomi e le alternative per il terzino sinistro

Se ci sarà l’opportunità di puntellare la rosa anche con un terzino sinistro, Carnevali, Massara e Ottolini cercheranno di coglierla, in modo da poter dare a Spalletti l’organico profondo di cui ha bisogno per arrivare in fondo in tutte le competizioni, Europa League compresa. Deve uscire qualcuno, non è una novità: il tempo passa e l’obiettivo è quello di trovare una soluzione per Cabal. A quel punto, poi, si andranno a valutare le occasioni possibili negli ultimi giorni di trattative aperte: un terzino sinistro puro o, eventualmente, un altro difensore che possa dare qualità e anche versatilità a livello tattico, ballando in equilibrio tra il 4-2-3-1 di base e il 3-4-2-1 come soluzione alternativa o da partita in corso.
L'opportunità low cost
Si sfoglierà la margherita per capire chi fa al caso del club bianconero, ma non soltanto da un punto di vista tecnico: sarà importante anche trovare le soluzioni ideali dal punto di vista della formula. Si punterà sul low cost e una opportunità potrebbe essere rappresentata da Emerson Palmieri, nazionale azzurro al quale non manca l’esperienza (32 anni) e il curriculum internazionale.
Massara lo conosce bene, così come Spalletti: il terzino sinistro ha disputato da titolare con l’Olympique Marsiglia l’amichevole contro l’Atletico Madrid ed è legato ancora per un anno al club francese, il quale avrebbe pure un’opzione per allungare di una ulteriore stagione l’accordo con l’ex romanista. Andrebbe trovata la quadra, ma Juventus e Olympique Marsiglia stanno già parlando della situazione legata a Di Gregorio, per cui il discorso potrà essere affrontato, considerando che una alternativa credibile a Cambiaso va trovata.
Tomori al fotofinish, la Premier costa cara
A meno che la Juve non decida di puntare su Celik, che può giocare sia a destra sia a sinistra, e magari valutare un altro difensore centrale come Tomori, che potrebbe lasciare il Milan al fotofinish del mercato ma sul quale c’è il forte interesse dell’Aston Villa. Dipenderà dalle evoluzioni, per di più con le trattative aperte durante due giornate di campionato: imprevisti, infortuni o altre valutazioni possono modificare le strategie anche in maniera improvvisa.
I terzini sinistri finora osservati dalla Juventus hanno qualche controindicazione, soprattutto legata ai costi. Due sono i nomi dalla Premier, entrambi da Manchester: sponda United c’è Shaw, esperto laterale inglese classe 1995, mentre su quella del City c’è Aït-Nouri, francese naturalizzato algerino più giovane ma anche costoso. Tra i possibili nomi per valutare un eventuale prestito c’è anche quello di Alvaro Carrera, anche se sembra molto difficile la possibilità di arrivare a un prestito, così come non è semplice pensare di intavolare una trattativa con il Lipsia per Raum. Ma sul gong delle trattative qualcosa potrebbe sbloccarsi, anche per chi non può permettersi di sborsare tanti soldi.
Se ci sarà l’opportunità di puntellare la rosa anche con un terzino sinistro, Carnevali, Massara e Ottolini cercheranno di coglierla, in modo da poter dare a Spalletti l’organico profondo di cui ha bisogno per arrivare in fondo in tutte le competizioni, Europa League compresa. Deve uscire qualcuno, non è una novità: il tempo passa e l’obiettivo è quello di trovare una soluzione per Cabal. A quel punto, poi, si andranno a valutare le occasioni possibili negli ultimi giorni di trattative aperte: un terzino sinistro puro o, eventualmente, un altro difensore che possa dare qualità e anche versatilità a livello tattico, ballando in equilibrio tra il 4-2-3-1 di base e il 3-4-2-1 come soluzione alternativa o da partita in corso.
L'opportunità low cost
Si sfoglierà la margherita per capire chi fa al caso del club bianconero, ma non soltanto da un punto di vista tecnico: sarà importante anche trovare le soluzioni ideali dal punto di vista della formula. Si punterà sul low cost e una opportunità potrebbe essere rappresentata da Emerson Palmieri, nazionale azzurro al quale non manca l’esperienza (32 anni) e il curriculum internazionale.
Massara lo conosce bene, così come Spalletti: il terzino sinistro ha disputato da titolare con l’Olympique Marsiglia l’amichevole contro l’Atletico Madrid ed è legato ancora per un anno al club francese, il quale avrebbe pure un’opzione per allungare di una ulteriore stagione l’accordo con l’ex romanista. Andrebbe trovata la quadra, ma Juventus e Olympique Marsiglia stanno già parlando della situazione legata a Di Gregorio, per cui il discorso potrà essere affrontato, considerando che una alternativa credibile a Cambiaso va trovata.