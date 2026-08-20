Calciomercato Juve, Di Gregorio chiave per Emerson? I nomi e le alternative per il terzino sinistro

Se ci sarà l’opportunità di puntellare la rosa anche con un terzino sinistro, Carnevali, Massara e Ottolini cercheranno di coglierla, in modo da poter dare a Spalletti l’organico profondo di cui ha bisogno per arrivare in fondo in tutte le competizioni, Europa League compresa. Deve uscire qualcuno, non è una novità: il tempo passa e l’obiettivo è quello di trovare una soluzione per Cabal. A quel punto, poi, si andranno a valutare le occasioni possibili negli ultimi giorni di trattative aperte: un terzino sinistro puro o, eventualmente, un altro difensore che possa dare qualità e anche versatilità a livello tattico, ballando in equilibrio tra il 4-2-3-1 di base e il 3-4-2-1 come soluzione alternativa o da partita in corso.