Licina chiuso da Miretti, la garanzia di Yildiz non basta per restare alla Juve: Avellino in pole

Adin Licina si muove nello stretto, ma questa volta non basterà un dribbling dei suoi ad uscirne. Perché in ballo c’è qualcosa di più di qualche metro di campo guadagnato, c’è l’immediato futuro e il percorso di crescita. È chiaro ed evidente, il classe 2007 non è certo un grattacapo per la Juventus, perché quando si ha a disposizione un giovane di così belle speranze e con così tanta qualità non può mai essere un problema. Ma va scelto chirurgicamente il prossimo passo della sua carriera, per evitare rallentamenti su una strada che sembra essere spianata di fronte a lui. È reduce dal precampionato con la prima squadra, ha raccolto minutaggio con Basilea, Standard Liegi e Nizza, è partito per la tournée ma non è mai sceso in campo. Al ritorno a Torino, invece, è tornato sotto la guida di Massimo Brambilla con la Next Gen.
Senza uscite, esce Adin
Lo scenario è dunque questo, molto semplice da leggere. È un giocatore della seconda squadra, osservato da vicino da Spalletti e dal suo staff e con possibilità di fare su e giù nel corso della stagione. Anche Kenan Yildiz, che lo conosce bene e da tempo, prima ancora del suo arrivo alla Juventus, ha dato feedback positivi sul suo conto e sulla possibilità di condividere con lui lo spogliatoio della Continassa. Ma Licina è un’ala destra offensiva, può anche fare il trequartista centrale. Nelle stesse posizioni, in questo momento, ci sono già: Conceicao, Zhegrova, Nico Gonzalez, Alajbegovic, Miretti e McKennie. Servirebbe un’accelerata nelle uscite per creargli spazio, altrimenti si troverebbe chiuso.
Licina, Avellino in pole
L’esperienza Adzic insegna: restare e non giocare ha davvero poco senso. E, per questo, non è da scartare l’opzione di un prestito secco. La Juventus non ha intenzione di perderne il controllo, ma vedrebbe di buon occhio la possibilità di osservarlo misurarsi in categorie superiori rispetto alla Serie C. Calciatore e club sono davanti a un bivio, la scelta dovrà essere ponderata e mirata alla valorizzazione del ragazzo.
Non c’è fretta: nel momento in cui la Juve aprirà al prestito in maniera definitiva, troverà diversi club dietro la sua porta pronti a prendere Licina in prestito. Dalla Serie A alla Serie B non sono mancate le squadre che hanno preso informazioni. Su tutte, l’Avellino è quella che al momento si è posizionata in pole position. Con gli irpini esiste una sinergia che l’anno scorso ha portato Daffara in Campania e, quest’anno, Moruzzi e Faticanti. Ottimi rapporti e, come si è visto con il portiere oggi al Parma, anche ottima piazza dove crescere e mettersi in mostra.
Adin Licina si muove nello stretto, ma questa volta non basterà un dribbling dei suoi ad uscirne. Perché in ballo c’è qualcosa di più di qualche metro di campo guadagnato, c’è l’immediato futuro e il percorso di crescita. È chiaro ed evidente, il classe 2007 non è certo un grattacapo per la Juventus, perché quando si ha a disposizione un giovane di così belle speranze e con così tanta qualità non può mai essere un problema. Ma va scelto chirurgicamente il prossimo passo della sua carriera, per evitare rallentamenti su una strada che sembra essere spianata di fronte a lui. È reduce dal precampionato con la prima squadra, ha raccolto minutaggio con Basilea, Standard Liegi e Nizza, è partito per la tournée ma non è mai sceso in campo. Al ritorno a Torino, invece, è tornato sotto la guida di Massimo Brambilla con la Next Gen.
Senza uscite, esce Adin
Lo scenario è dunque questo, molto semplice da leggere. È un giocatore della seconda squadra, osservato da vicino da Spalletti e dal suo staff e con possibilità di fare su e giù nel corso della stagione. Anche Kenan Yildiz, che lo conosce bene e da tempo, prima ancora del suo arrivo alla Juventus, ha dato feedback positivi sul suo conto e sulla possibilità di condividere con lui lo spogliatoio della Continassa. Ma Licina è un’ala destra offensiva, può anche fare il trequartista centrale. Nelle stesse posizioni, in questo momento, ci sono già: Conceicao, Zhegrova, Nico Gonzalez, Alajbegovic, Miretti e McKennie. Servirebbe un’accelerata nelle uscite per creargli spazio, altrimenti si troverebbe chiuso.