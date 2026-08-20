Licina chiuso da Miretti, la garanzia di Yildiz non basta per restare alla Juve: Avellino in pole

Adin Licina si muove nello stretto, ma questa volta non basterà un dribbling dei suoi ad uscirne. Perché in ballo c’è qualcosa di più di qualche metro di campo guadagnato, c’è l’immediato futuro e il percorso di crescita. È chiaro ed evidente, il classe 2007 non è certo un grattacapo per la Juventus, perché quando si ha a disposizione un giovane di così belle speranze e con così tanta qualità non può mai essere un problema. Ma va scelto chirurgicamente il prossimo passo della sua carriera, per evitare rallentamenti su una strada che sembra essere spianata di fronte a lui. È reduce dal precampionato con la prima squadra, ha raccolto minutaggio con Basilea, Standard Liegi e Nizza, è partito per la tournée ma non è mai sceso in campo. Al ritorno a Torino, invece, è tornato sotto la guida di Massimo Brambilla con la Next Gen.