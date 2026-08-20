Calciomercato Milan, la Juve sonda Fofana e Tomori. Shopping allo Sporting: Amorim ne vuole due ma...

Non si fermerà a Diego Moreira il calciomercato in entrata del Milan. Ieri, dopo aver sistemato gli ultimi dettagli economici relativi alle commissioni, Jorge Mendes ha parlato a lungo con la dirigenza rossonera di quelli che dovranno essere i prossimi passi per andare ancora di più incontro alle richieste di Ruben Amorim. Il potentissimo agente portoghese, che è molto considerato da Gerry Cardinale, è rimasto dentro la sede rossonera per oltre sei ore, uscendo poco prima delle 21:30. Una permanenza lunga, che ha il forte sapore di riunione strategica in merito ai prossimi passi da fare. Perché in attesa di sfoltire la rosa, c’è ancora qualche tassello da dover mettere a posto. In primis in difesa, dove serve un difensore di un certo tipo, possibilmente mancino e che possa giocare sia in mezzo sia al posto di Strahinja Pavlovic (che ieri pomeriggio è passato al Melià a dare il benvenuto a Moreira). Il sogno rimane quello di inizio mercato, ovvero quel Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona che è un pupillo assoluto di Ruben Amorim. Ma qui emergono due ostacoli, uno direttamente collegato all’altro. Nel corso di questa sessione di calciomercato, lo Sporting ha già venduto Trincao, Hjulmand, Diomande e Quenda e privarsi anche di Gonçalo Inacio potrebbe rappresentare un colpo molto duro anche agli occhi della propria tifoseria. Stesso dicorso di potrebbe applicare per Pedro Gonçalves, trequartista che “manca” nello scacchiere tattico rossonero. Per entrambi, è legittimo immaginare che lo Sporting possa chiedere tanti soldi per i rispettivi cartellini e qui, probabilmente, nemmeno gli ottimi uffici di Jorge Mendes potrebbero aprire le porte a una doppia cessione a buone condizioni, nonostante il Milan abbia già investito oltre 150 milioni in cartellini (da capire se siano risorse prelevate dall’imponente patrimonio netto del club che sfiorava i 200 milioni alla chiusura dell’ultimo bilancio pubblico, ovvero quello del 2025). Nonostante nei giorni scorsi il nome di Matias Soulé sia stato un po’ raffreddato dai vertici di Casa Milan, il suo profilo va costantemente tenuto in considerazione per un’eventuale occasione da ultimi giorni di mercato.

Leao, il Galatasaray guarda altrove L’arrivo di Rodrigo Mora alla Roma e le richieste di Gian Piero Gasperini di un altro attaccante potrebbero portare Soulé alla porta di Trigoria e in un mercato così dinamico, ecco che il suo nome potrebbe tornare in auge anche perché, essendo mancino, andrebbe a coprire uno slot che attualmente è vuoto nella rosa milanista. Anche perché per Ethan Nwaneri dell’Arsenal le cose non sono decollate e ci sono altri club di Premier League interessati al talento dei Gunners che, in ogni caso, non avrebbero voluto perderne il controllo visto che avrebbero voluto inserire un’opzione di riacquisto a proprio favore. Una situazione che, al Milan, non sarebbe andata granché bene visto che Cardinale vuole patrimonializzare il valore dei calciatori che acquista senza avere spade di Damocle sulla testa. Gli occhi sono aperti e si attendono sviluppi anche perché, sulla trequarti, c’è ancora Rafael Leao. Il numero dieci milanista era nel mirino del Galatasaray, che però si sta iniziando a orientare su altri profili.

Calciomercato Da Juve e Milan a Toro e Inter: acquisti, cessioni e le nuove probabili formazioni della Serie A Dopo aver sondato Noa Lang, i turchi hanno inviato una proposta ufficiale al Crystal Palace per Ismaila Sarr, che gioca proprio nel ruolo di Leao. Negli ultimi giorni, la dirigenza del Gala si è irrigidita davanti alla posizione del Milan, che non ha dato segnali di apertura su un possibile ribassamento del prezzo del cartellino. Una situazione che rischia di mettere a repentaglio l’operazione, specie se il Galatasaray dovesse affondare il colpo su altri giocatori che giocano nel medesimo ruolo di Leao. Che intanto prosegue con il suo lavoro personalizzato a Milanello per recuperare dal problema muscolare che lo ha colpito prima dell’amichevole di Breslavia contro il Manchester United.