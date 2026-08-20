Calciomercato Milan, la Juve sonda Fofana e Tomori. Shopping allo Sporting: Amorim ne vuole due ma...

Non si fermerà a Diego Moreira il calciomercato in entrata del Milan. Ieri, dopo aver sistemato gli ultimi dettagli economici relativi alle commissioni, Jorge Mendes ha parlato a lungo con la dirigenza rossonera di quelli che dovranno essere i prossimi passi per andare ancora di più incontro alle richieste di Ruben Amorim. Il potentissimo agente portoghese, che è molto considerato da Gerry Cardinale, è rimasto dentro la sede rossonera per oltre sei ore, uscendo poco prima delle 21:30. Una permanenza lunga, che ha il forte sapore di riunione strategica in merito ai prossimi passi da fare. Perché in attesa di sfoltire la rosa, c’è ancora qualche tassello da dover mettere a posto. In primis in difesa, dove serve un difensore di un certo tipo, possibilmente mancino e che possa giocare sia in mezzo sia al posto di Strahinja Pavlovic (che ieri pomeriggio è passato al Melià a dare il benvenuto a Moreira). Il sogno rimane quello di inizio mercato, ovvero quel Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona che è un pupillo assoluto di Ruben Amorim. Ma qui emergono due ostacoli, uno direttamente collegato all’altro. Nel corso di questa sessione di calciomercato, lo Sporting ha già venduto Trincao, Hjulmand, Diomande e Quenda e privarsi anche di Gonçalo Inacio potrebbe rappresentare un colpo molto duro anche agli occhi della propria tifoseria. Stesso dicorso di potrebbe applicare per Pedro Gonçalves, trequartista che “manca” nello scacchiere tattico rossonero. Per entrambi, è legittimo immaginare che lo Sporting possa chiedere tanti soldi per i rispettivi cartellini e qui, probabilmente, nemmeno gli ottimi uffici di Jorge Mendes potrebbero aprire le porte a una doppia cessione a buone condizioni, nonostante il Milan abbia già investito oltre 150 milioni in cartellini (da capire se siano risorse prelevate dall’imponente patrimonio netto del club che sfiorava i 200 milioni alla chiusura dell’ultimo bilancio pubblico, ovvero quello del 2025). Nonostante nei giorni scorsi il nome di Matias Soulé sia stato un po’ raffreddato dai vertici di Casa Milan, il suo profilo va costantemente tenuto in considerazione per un’eventuale occasione da ultimi giorni di mercato.
Leao, il Galatasaray guarda altrove
L’arrivo di Rodrigo Mora alla Roma e le richieste di Gian Piero Gasperini di un altro attaccante potrebbero portare Soulé alla porta di Trigoria e in un mercato così dinamico, ecco che il suo nome potrebbe tornare in auge anche perché, essendo mancino, andrebbe a coprire uno slot che attualmente è vuoto nella rosa milanista. Anche perché per Ethan Nwaneri dell’Arsenal le cose non sono decollate e ci sono altri club di Premier League interessati al talento dei Gunners che, in ogni caso, non avrebbero voluto perderne il controllo visto che avrebbero voluto inserire un’opzione di riacquisto a proprio favore. Una situazione che, al Milan, non sarebbe andata granché bene visto che Cardinale vuole patrimonializzare il valore dei calciatori che acquista senza avere spade di Damocle sulla testa. Gli occhi sono aperti e si attendono sviluppi anche perché, sulla trequarti, c’è ancora Rafael Leao. Il numero dieci milanista era nel mirino del Galatasaray, che però si sta iniziando a orientare su altri profili.
Dopo aver sondato Noa Lang, i turchi hanno inviato una proposta ufficiale al Crystal Palace per Ismaila Sarr, che gioca proprio nel ruolo di Leao. Negli ultimi giorni, la dirigenza del Gala si è irrigidita davanti alla posizione del Milan, che non ha dato segnali di apertura su un possibile ribassamento del prezzo del cartellino. Una situazione che rischia di mettere a repentaglio l’operazione, specie se il Galatasaray dovesse affondare il colpo su altri giocatori che giocano nel medesimo ruolo di Leao. Che intanto prosegue con il suo lavoro personalizzato a Milanello per recuperare dal problema muscolare che lo ha colpito prima dell’amichevole di Breslavia contro il Manchester United.
Kostic via in prestito
Che sia per necessità economica o numerica, il Milan è chiamato a sfoltire la sua attuale rosa nel corso dei prossimi dodici giorni, che sono quelli che porteranno alla chiusura del calciomercato italiano. Andrej Kostic, dopo una prima fase di ritiro che sembrava esser nato sotto una buona stella, è stato ceduto in prestito secco (così come Athekame e Odogu) allo Sparta Rotterdam, senza opzioni d’acquisto da parte del club olandese. Una scelta che, ad oggi, riduce ai soli Gonçalo Ramos e Francesco Camarda le opzioni per il ruolo di prima punta. Anche perché in uscita rimane Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, da giorni, ha dato il suo ok per il trasferimento al Porto, ma tra le due società non c’è ancora un accordo totale sulla formula. Il Porto ha proposto un prestito gratuito con diritto di riscatto a 15 milioni, che il Milan ha rispedito al mittente. In via Aldo Rossi lavorano per un prestito oneroso con diritto di riscatto che si tramuta in obbligo per una cifra complessiva sui 20 milioni. L’altro giocatore al quale è stato comunicato di trovarsi una squadra è Christopher Nkunku: per lui c’è il ritorno di fiamma del Lipsia, ma occhio anche al “solito” Newcastle, con Jaissle che avrebbe manifestato apprezzamento per il francese del Milan. Anche qui, però, serve una proposta d’acquisto a titolo definitivo di un certo spessore economico visto che i rossoneri, un anno fa, versarono 37 milioni nelle casse del Chelsea, per prelevarlo.
Juve su Fofana e Tomori
Per Youssouf Fofana e Fikayo Tomori c’è il sondaggio della Juventus, con il difensore che piace anche all’Aston Villa. Il centrocampista francese, però, sembra essere quello con le percentuali maggiori di andar via visto che due club di Premier League (tra cui il Crystal Palace) hanno preso contatto con il suo agente per capire i margini economici dell’operazione. Su Warren Bondo, invece, gli agenti stanno lavorando per portare una proposta ufficiale al Milan per una cessione a titolo definitivo. Rennes e Lens hanno fatto i primi passi e a giorni sono attese le proposte ufficiali al club (Bondo deve esser ceduto per almeno 6,9 milioni per non andare in minusvalenza). Fari accesi anche sulla possibile partenza di Samuele Ricci. Con il Como c’è un’intesa per un prestito con diritto di riscatto, ma i lariani prima di far entrare il regista devono procedere con l’uscita di un pari ruolo. Il Monza, infine, vorrebbe prendere Filippo Terracciano, ma per il momento il ragazzo non è convintissimo della destinazione mentre i brianzoli sono interessati anche a Pietro Terracciano per la porta.
Non si fermerà a Diego Moreira il calciomercato in entrata del Milan. Ieri, dopo aver sistemato gli ultimi dettagli economici relativi alle commissioni, Jorge Mendes ha parlato a lungo con la dirigenza rossonera di quelli che dovranno essere i prossimi passi per andare ancora di più incontro alle richieste di Ruben Amorim. Il potentissimo agente portoghese, che è molto considerato da Gerry Cardinale, è rimasto dentro la sede rossonera per oltre sei ore, uscendo poco prima delle 21:30. Una permanenza lunga, che ha il forte sapore di riunione strategica in merito ai prossimi passi da fare. Perché in attesa di sfoltire la rosa, c’è ancora qualche tassello da dover mettere a posto. In primis in difesa, dove serve un difensore di un certo tipo, possibilmente mancino e che possa giocare sia in mezzo sia al posto di Strahinja Pavlovic (che ieri pomeriggio è passato al Melià a dare il benvenuto a Moreira). Il sogno rimane quello di inizio mercato, ovvero quel Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona che è un pupillo assoluto di Ruben Amorim. Ma qui emergono due ostacoli, uno direttamente collegato all’altro. Nel corso di questa sessione di calciomercato, lo Sporting ha già venduto Trincao, Hjulmand, Diomande e Quenda e privarsi anche di Gonçalo Inacio potrebbe rappresentare un colpo molto duro anche agli occhi della propria tifoseria. Stesso dicorso di potrebbe applicare per Pedro Gonçalves, trequartista che “manca” nello scacchiere tattico rossonero. Per entrambi, è legittimo immaginare che lo Sporting possa chiedere tanti soldi per i rispettivi cartellini e qui, probabilmente, nemmeno gli ottimi uffici di Jorge Mendes potrebbero aprire le porte a una doppia cessione a buone condizioni, nonostante il Milan abbia già investito oltre 150 milioni in cartellini (da capire se siano risorse prelevate dall’imponente patrimonio netto del club che sfiorava i 200 milioni alla chiusura dell’ultimo bilancio pubblico, ovvero quello del 2025). Nonostante nei giorni scorsi il nome di Matias Soulé sia stato un po’ raffreddato dai vertici di Casa Milan, il suo profilo va costantemente tenuto in considerazione per un’eventuale occasione da ultimi giorni di mercato.
Leao, il Galatasaray guarda altrove
L’arrivo di Rodrigo Mora alla Roma e le richieste di Gian Piero Gasperini di un altro attaccante potrebbero portare Soulé alla porta di Trigoria e in un mercato così dinamico, ecco che il suo nome potrebbe tornare in auge anche perché, essendo mancino, andrebbe a coprire uno slot che attualmente è vuoto nella rosa milanista. Anche perché per Ethan Nwaneri dell’Arsenal le cose non sono decollate e ci sono altri club di Premier League interessati al talento dei Gunners che, in ogni caso, non avrebbero voluto perderne il controllo visto che avrebbero voluto inserire un’opzione di riacquisto a proprio favore. Una situazione che, al Milan, non sarebbe andata granché bene visto che Cardinale vuole patrimonializzare il valore dei calciatori che acquista senza avere spade di Damocle sulla testa. Gli occhi sono aperti e si attendono sviluppi anche perché, sulla trequarti, c’è ancora Rafael Leao. Il numero dieci milanista era nel mirino del Galatasaray, che però si sta iniziando a orientare su altri profili.
Dopo aver sondato Noa Lang, i turchi hanno inviato una proposta ufficiale al Crystal Palace per Ismaila Sarr, che gioca proprio nel ruolo di Leao. Negli ultimi giorni, la dirigenza del Gala si è irrigidita davanti alla posizione del Milan, che non ha dato segnali di apertura su un possibile ribassamento del prezzo del cartellino. Una situazione che rischia di mettere a repentaglio l’operazione, specie se il Galatasaray dovesse affondare il colpo su altri giocatori che giocano nel medesimo ruolo di Leao. Che intanto prosegue con il suo lavoro personalizzato a Milanello per recuperare dal problema muscolare che lo ha colpito prima dell’amichevole di Breslavia contro il Manchester United.