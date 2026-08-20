Calciomercato Inter, finalmente Curtis Jones: cifra e formula. Ora via alle uscite

Ballavano 5 milioni e ieri l’Inter li ha messi ufficialmente sul piatto, ottenendo in cambio l’atteso sì del Liverpool. Manca la risposta scritta da parte del club inglese, ma l'intesa verbale è stata raggiunta: per 30 milioni fissi più 5 di bonus (più una probabile percentuale sulla futura rivendita), Curtis Jones sarà finalmente un giocatore nerazzurro. Praticamente le stesse cifre che il 12 agosto avevano convinto il Tottenham a cedere Djed Spence. La lunga rincorsa, iniziata a gennaio, è dunque vicina al traguardo. L’Inter - senza aspettare quindi la cessione di Luis Henrique o quella di altri esuberi - ha completato il suo colpo a centrocampo, accontentando così Chivu che aveva indicato l’inglese come rinforzo per la linea mediana già da fine dicembre, dopo aver incrociato proprio il Liverpool in Champions e rimanendo impressionato dalla prova del 25enne nato e cresciuto nel club di Anfield.

L’Inter alza l’offerta per il centrocampista e Chivu viene accontentato Jones, giocatore assai gradito anche al ds Ausilio, aveva già dato il suo ok al trasferimento a Milano a gennaio, quando sembrava imminente un accordo in virtù del possibile trasferimento di Frattesi al Nottingham Forest. Il centrocampista romano, ora alla Lazio, non era però andato via e l’Inter non aveva potuto chiudere l’operazione. Il sì di Jones, però, era arrivato in inverno ed è rimasto forte durante tutti questi mesi, tant’è vero che i dirigenti dell’Inter, se non fossero riusciti a trovare l’intesa con il Liverpool entro il primo settembre, erano convinti di poterlo acquistare a gennaio 2027 a cifre inferiori o addirittura bloccandolo a parametro zero da febbraio. Da giugno Inter e Liverpool hanno trattato, i Reds, nonostante il contratto in scadenza del suo prodotto del vivaio nel 2027, fino a Ferragosto non sono mai scesi sotto i 40 milioni di valutazione, rifiutando le prime due offerte dell’Inter che fra base fissa e bonus, di fatto, non aveva mai superato i 30. Poi qualcosa è cambiato, frutto anche del "lavoro" del giocatore che ha rifiutato il rinnovo, detto no al Nottingham Forest e non ha partecipato alle ultime amichevoli della squadra di Iraola. Per non ritrovarsi in squadra un giocatore scontento e comunque incassare una buona cifra, il Liverpool è sceso dalla quota di 40 milioni e l'Inter, previo il via libera di Oaktree, è andata a dama, stringendo nelle ultime 48 grazie anche all'intermediazione degli agenti di Jones. Adesso si attende il definitivo via libera del Liverpool per far arrivare a Milano il centrocampista che firmerà un contratto di cinque anni con un ingaggio intorno ai 3,5 milioni.

Inter Lautaro torna dopo la delusione Mondiale, l'Inter scopre Stones: battuto il Betis I giocatori in uscita A questo punto, l'ultima settimana di mercato sarà dedicata alle ultime uscite e a un possibile ultimo colpo in entrata. Sabato sera dovrebbe essere l'occasione giusta per definire le cessioni di Massolin (prestito secco) e Asllani (prestito probabilmente con diritto) al Monza: i due club, in ottimi rapporti da anni - a luglio era già andato in Brianza per 7.5 il mediano Akinsanmiro -, si sono confrontati negli ultimi giorni e la partita in programma a San Siro servirà per definire i contratti. Poi, a Milano aspettano novità da Roma per Luis Henrique, ma è possibile che si debba aspettare almeno giovedì 27, ovvero il giorno successivo al ritorno del playoff di Champions fra Lione e Fenerbahce che molto dirà sul futuro di Malick Fofana, al momento obiettivo numero uno dei giallorossi. Gasperini però aspetta anche un jolly per le fasce e Luis Henrique resta in pole su Udogie. Con l'uscita del brasiliano, l'Inter valuterà l'inserimento di un esterno d'attacco abile nel dribbling per regalare a Chivu un altro elemento oggi assente in organico. Sarà un innesto low-cost, sempre che nel frattempo a Milano non arrivino offerte da 40 milioni per Bonny o Stankovic che potrebbero cambiare lo scenario sull'investimento offensivo e sul profilo da acquistare: in Inghilterra parlano di Martinelli dell’Arsenal.