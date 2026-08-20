Il punto su Audero, addio Morata e l'altro assalto a Kean: le ultime sul mercato del Como

A una dozzina di giorni dalla fine del mercato il Como ha ancora caselle da riempire ed esuberi da smaltire. Il nodo principale è in attacco, dove ancora non si è arrivati a una soluzione definitiva. La società è, da tempo, a caccia di una punta che possa dividere con il greco Tasos Duvikas l’onere del doppio impegno campionato-Champions League. Il nome ricorrente è Moise Kean , giocatore in cima alla lista di Cesc Fabregas . Il primo assalto alla punta è però fallito : il Como ha infatti offerto alla Fiorentina 5 milioni subito e altri 25 la prossima stagione, garantito dall’obbligo di riscatto.

Niente da fare, per ora i viola non scendono sotto la soglia dei 40 milioni. È possibile che un’altra offerta arrivi a destinazione nei prossimi giorni, anche se il tempo comincia a stringere. E dal Chelsea , a cui i lombardi hanno bussato per chiedere informazioni su Liam Delap , è arrivata un’altra doccia gelata: la richiesta è di 10 milioni per il solo prestito.

Fabregas ha bisogno di un attaccante in più

Una soluzione va trovata, così come alla voce uscite: Alvaro Morata partirà, ma solo a fronte di un’offerta congrua; si cercano inoltre acquirenti per Ivan Azon. Alessandro Gabrielloni potrebbe tornare in B, inseguito da Pisa e Modena, mentre Tommaso Fumagalli piace all’Union Brescia in Serie C. Non ci sono pretendenti al momento per la meteora Marlon Mustapha, la cui ultima presenza nel Como risale ai tempi della Serie B. Ma a tenere banco sono soprattutto gli italiani, mercato a cui il Como guarda con attenzione per rimpolpare le sue scarne liste Uefa in vista della Champions. Il Milan ha offerto Samuele Ricci, che non rientra nei piani di Ruben Amorin ed è destinato a far panchina: le due società hanno trovato l’intesa per il prestito e il giocatore è soddisfatto perché spera di tornare nel giro della Nazionale.

Caqueret, Audero... tutte le situazioni

Da alcuni giorni circola la voce di un interesse del Monaco per Maxime Caqueret, giocatore a cui Fabregas difficilmente rinuncerà a cuor leggero. Ma potrebbe essere sacrificato, per il bilancio e per un italiano in più in lista. Capitolo cessioni. Piazzati Stefan Posch al Mainz e Ali Jasim allo Zakho a titolo definitivo, oltre a Fabio Rispoli al Sudtirol e Andres Cuenca allo Sporting Gijon in prestito, ci sono ancora molte situazioni da sistemare. Per i portieri, uno tra Emil Audero (interesse di Juventus e Palermo) e Noel Tornqvist partirà. Il terzino destro Ignace Van der Brempt è vicino al Genoa. Destinato a lasciare Como è poi uno tra Alberto Dossena ed Edoardo Goldaniga. Deludente lo scorso campionato, l’esterno Nicholas Kuhn non dovrebbe avere spazio ed è ritenuto in partenza, al pari di Alieu Fadera. Prestito in vista per il giovane svedese Adrian Lahdo, da definire anche il futuro di Luca Mazzitelli dopo il prestito al Cagliari, e di Matthias Braunoder. Ma la partita vera si gioca in attacco: l’eventuale cessione di Morata potrebbe dare il via a un effetto domino di fine mercato.