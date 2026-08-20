Fiorentina, pronti altri due colpi ma serve cedere: futuro incerto per Fagioli, Dodò e Ndour

La caccia all'esterno offensivo potrebbe avere le ore contate: la Fiorentina sta puntando decisa su Ernest Poku del Bayer Leverkusen . Il classe 2004, nato ad Amburgo da genitori ghanesi, passaporto olandese, è nel mirino anche del Sunderland , di qui la decisione del club viola di accelerare la trattativa informando l'entourage dell'interesse concreto e raccogliendo la disponibilità dello stesso giocatore. Poku si è messo in mostra nell' Az Alkmaar dove ha giocato con Gudmundsson , prima di trasferirsi al Bayer un anno fa per 10 milioni (ora ne vale 15 di più) e un contratto fino al 2030 (45 presenze di cui 12 in Champions, 5 reti e 8 assist).

I prossimi colpi tra entrate e uscite

Fra le doti riconosciute la duttilità - può giocare su entrambe le fasce - e soprattutto la velocità: ha corso a 36 km orari agli Europei Under 21, record per il torneo. L'accordo, possibile prestito con diritto di riscatto, è ancora da definire, però le basi sono state gettate. La Fiorentina ha pure necessità di sfoltire: oltre alla questione Fortini, su Dodo c'è il Nottingham Forest, ma non sarà presa in considerazione un’offerta inferiore a 10 milioni. Nell'attesa il club viola lavora sul rinnovo fino al 2028 e potrebbe riaccogliere Lucas Torreira, che riterrebbe chiusa la propria esperienza al Galatasaray. Da qui a dire affare fatto ce ne corre, la Fiorentina non solo ha in pugno da tempo per la mediana il norvegese Thorstvedt, ma nel mezzo ha un bel po' di abbondanza, quindi dovrà prima cercare di vendere: l'unico considerato incedibile fra i centrocampisti è Cher Ndour (il Psg vanta il 50% sulla futura rivendita).