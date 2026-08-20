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Lazio, salta Bamba Dieng! Niente attaccante per Gattuso, anche il mercato è un calvario

L'attaccante clase 2000 non è ancora tornato al meglio della condizione dopo l'infortunio al ginocchio accusato durante la stagione scorsa
2 min
Bamba DiengLazioGattuso

Sfuma Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante classe 2000 non ha superato le visite mediche sostenute giovedì 20 agosto dopo aver raggiunto l'accordo con i biancocelesti ed essersi recato a Roma per procedere poi con la firma e l'annuncio. Rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto che legava al Lorient, il senegalese non è ancora tornato al meglio delle condizioni dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio che lo aveva costretto fuori per la prima parte di stagione. La Lazio dovrà pertanto riprendere la caccia all'attaccante richiesto da Gennaro Gattuso, già reduce dal clamoroso ko all'esordio stagionale contro il Mantova in Coppa Italia e ora impegnato a prepare la prima uscita di campionato in programma alle ore 18.30 di lunedì 24 agosto sul campo del Dall'Ara.

Il mercato della Lazio

Acquisti

  • Pedraza (difensore, Villarreal)
  • Doekhi (difensore, svincolato)
  • Galassi (centrocampista, Real Madrid)
  • Frattesi (centrocampista, Inter)

Cessioni

  • Gila (difensore, Milan)
  • Calvani (difensore, Milan)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

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