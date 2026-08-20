Barcellona su Lautaro Martinez, Deco la crepa nel muro Inter: "Prendiamo sicuramente un attaccante"

"Sono andati via due giocatori come Ferran e Lewandowski. Ferran possiamo sostituirlo con chi è arrivato mentre nel caso di Robert è più difficile, ha segnato un'epoca da noi. Abbiamo delle soluzioni interne, ma sicuramente faremo qualche movimento. Si tratta di cercare la soluzione migliore. Stiamo lavorando per vedere cosa fare da qui alla fine della stagione". Deco, ds del Barcellona, ha confermato ieri sera che il mercato in entrata non è ancora finito e che in avanti si proverà ad accontentare Flick.

La tentazione Lautaro Nelle ultime ore è tornato d'attualità il nome di Lautaro Martinez visto il muro dell'Atletico Madrid per Julian Alvarez: sotto contratto fino al 2029, il capitano dell'Inter è felice a Milano ma, secondo "Sport", davanti a un'offerta importante dei blaugrana sia il giocatore che la società nerazzurra potrebbero prendere in considerazione un clamoroso trasferimento. A tentare Lautaro potrebbe essere la possibilità di giocare per una squadra come il Barça che gli darebbe maggiore visibilità sia in termini di nazionale - gli zero minuti nell'ultima finale Mondiale ancora bruciano - sia per quanto riguarda la possibilità di inseguire riconoscimenti individuali come il Pallone d'Oro.

Muro Inter, ma Oaktre… Seppur in Spagna continuino a rimbalzare con insistenza le voci sul forte interesse del Barcellona per Lautaro Martínez, identificato dai cronisti Victor Nahe e Gerard Romero come l'obiettivo prioritario del ds Deco per sostituire Robert Lewandowski e Ferran Torres, l'Inter starebbe provando a resistere al fine di trattenere il proprio capitano e non privare mister Chivu della sua stella principale a pochi giorni dall'inizio del campionato. Il pericolo, però, rimane: del resto, gli stessi quotidiani iberici sottolineano come il fondo Oaktree, proprietario del club nerazzurro, sia storicamente abituato a valutare proposte economiche importanti, lasciando aperta una possibile crepa nel muro eretto da Marotta e i dirigenti meneghini.