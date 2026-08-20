Curtis Jones è arrivato a Milano, visite e firma: inizia la sua nuova avventura all'Inter!

Tripletta inglese per l'Inter che chiude in bellezza un mercato partito con una certa flemma ma che ha avuto un ottimo sprint finale. Lui, Curtis Jones, era da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra che non aveva mai davvero fatto passi indietro pur di portare il giocatore a Milano. La trattativa è iniziata sette mesi fa e tra 'stop and go' si è conclusa oggi con il centrocampista appena atterrato a Milano dove sosterrà domani le visite mediche, per poi firmare il contratto con i nerazzurri. Un centrocampista 'pesante' che probabilmente riduce le possibilità di avere una maglia da titolare per il giovane Stankovic, figlio d'arte che accarezzava il sogno nerazzurro.