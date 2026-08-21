Il piano Zirkzee, i dubbi su Retegui e ancora Sorloth: l'attacco Juve ora può cambiare così

Retegui no, Sorloth sullo sfondo

Ecco, Spalletti quella sensazione d’impotenza - e perciò di insoddisfazione - non vuole più sentirsela addosso. Ha raccolto amarezza quando avrebbe potuto coltivare successi. Perciò si era fatto sentire, almeno sulle caratteristiche: un altro nove, stavolta vero. Caratteristiche che avevano e hanno portato il club ad ascoltare Retegui e le relative sirene su un possibile ritorno in Italia. Ma l’attaccante guadagna tanto (20 milioni all’anno), è appena rientrato da un infortunio, e poi l’Al-Qadisiyya non vuole cederlo, al limite sarebbe disposto ad ascoltare un’offerta se dovesse essercene una.