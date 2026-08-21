Calciomercato Milan, Amorim con il nodo Leao: si decide sul futuro di Maignan e Rabiot, cosa filtra

Gerry Cardinale passerà la giornata odierna a Milanello, in quello che sarà un week-end al seguito e al fianco della squadra visto che è atteso anche domenica sera, in tribuna, allo stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Milan. Il patron rossonero è pienamente coinvolto nelle scelte relative alla costruzione della squadra e sta dando seguito, con i fatti, alle parole programmatiche di fine maggio che, all’epoca, sembravano più un manifesto propagandistico rispetto a intenzioni concrete. Invece il numero uno di RedBird ha davvero preso in mano la situazione e anche oggi ha in programma dei colloqui individuali con alcuni calciatori, specialmente con Mike Maignan e Adrien Rabiot, con i quali non ha ancora avuto modo di confrontarsi personalmente. Ovviamente ci sarà anche un pranzo o comunque un approfondimento con Ruben Amorim per quelle che saranno le ultime mosse del Milan sul calciomercato. E non è escluso anche un colloquio con Rafa Leao, che ad oggi rappresenta la questione più spinosa per le manovre rossonere. Il Galatasaray, per il momento, si è irrigidito davanti alla nuova posizione del Milan che è tornato a chiedere 60 milioni complessivi per il cartellino di Rafa Leao, ma non è da escludere che i turchi possano tornare alla carica anche negli ultimi giorni. Intanto Jorge Mendes sta provando, su mandato del Milan, a capire se vi siano possibilità in Premier League, mentre l’Arabia Saudita non è un’opzione valida per Leao, che non ha intenzione di andare a “svernare” nel campionato arabo. Da qui al primo settembre tutto può ancora accadere, anche se il nome di Ruben Dias del Manchester City è emerso ieri, ma è stato presto raffreddato dal club. Amorim, con ogni probabilità, vorrà prendersi almeno la partita con il Torino per decidere se servirà o meno un nuovo difensore, al netto di quella che potrebbe essere l’uscita di Fikayo Tomori che interessa all’Aston Villa e dal quale il Milan vorrebbe ricavare tra i 10 e i 15 milioni. Eppure su Ruben Dias più di una chiacchiera interna al Milan c’è stata. La procura del 29enne neo capitano del City è, nemmeno a dirlo, di Jorge Mendes, ma non è che il super procuratore portoghese sia onnisciente.
Como-Ricci: si complica
Ci ragioneranno ulteriormente sopra e poi capiranno se andare su un altro profilo o se, invece, chiudere il reparto con la promozione di Vladimirov come vice Gila. Inoltre va anche considerato come Amorim veda Alexis Saelemaekers come un membro del roster dei trequartisti e quindi questo potrebbe aprire altri scenari di mercato. Perché se il Milan ha messo nella sua lista delle cose da fare anche un trequartista, magari di piede mancino, allo stesso tempo si potrebbe venire a creare un buco nella batteria degli esterni di centrocampo, con il solo Chukwueze che – almeno sulla carta – non avrebbe alternative per il momento. Sul fronte delle uscite, invece, si registrano i contatti costanti e continui tra Milan e Porto per Santiago Gimenez.
La prima offerta dei portoghesi, che prevedeva un prestito gratuito con diritto di riscatto a 15 milioni, è stata rimandata al mittente dal Milan che vuole un incasso di circa 20 milioni, pur aprendo all’opzione del prestito, ma con un diritto che diventi obbligo a condizioni facili. Ci sarà ancora da lavorare sotto questo aspetto, ma Gimenez sa che con l’arrivo di Gonçalo Ramos e con Francesco Camarda che scalpita, lo spazio per lui si è ridotto parecchio. Per quanto concerne Samuele Ricci al Como, qui le cose si fanno un po’ più complesse. Il Milan non apre al prestito con diritto e vuole l’inserimento dell’obbligo di riscatto da parte dei lariani, che hanno il sì del giocatore.