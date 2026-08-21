Calciomercato Milan, Amorim con il nodo Leao: si decide sul futuro di Maignan e Rabiot, cosa filtra

Gerry Cardinale passerà la giornata odierna a Milanello, in quello che sarà un week-end al seguito e al fianco della squadra visto che è atteso anche domenica sera, in tribuna, allo stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Milan. Il patron rossonero è pienamente coinvolto nelle scelte relative alla costruzione della squadra e sta dando seguito, con i fatti, alle parole programmatiche di fine maggio che, all’epoca, sembravano più un manifesto propagandistico rispetto a intenzioni concrete. Invece il numero uno di RedBird ha davvero preso in mano la situazione e anche oggi ha in programma dei colloqui individuali con alcuni calciatori, specialmente con Mike Maignan e Adrien Rabiot, con i quali non ha ancora avuto modo di confrontarsi personalmente. Ovviamente ci sarà anche un pranzo o comunque un approfondimento con Ruben Amorim per quelle che saranno le ultime mosse del Milan sul calciomercato. E non è escluso anche un colloquio con Rafa Leao, che ad oggi rappresenta la questione più spinosa per le manovre rossonere. Il Galatasaray, per il momento, si è irrigidito davanti alla nuova posizione del Milan che è tornato a chiedere 60 milioni complessivi per il cartellino di Rafa Leao, ma non è da escludere che i turchi possano tornare alla carica anche negli ultimi giorni. Intanto Jorge Mendes sta provando, su mandato del Milan, a capire se vi siano possibilità in Premier League, mentre l’Arabia Saudita non è un’opzione valida per Leao, che non ha intenzione di andare a “svernare” nel campionato arabo. Da qui al primo settembre tutto può ancora accadere, anche se il nome di Ruben Dias del Manchester City è emerso ieri, ma è stato presto raffreddato dal club. Amorim, con ogni probabilità, vorrà prendersi almeno la partita con il Torino per decidere se servirà o meno un nuovo difensore, al netto di quella che potrebbe essere l’uscita di Fikayo Tomori che interessa all’Aston Villa e dal quale il Milan vorrebbe ricavare tra i 10 e i 15 milioni. Eppure su Ruben Dias più di una chiacchiera interna al Milan c’è stata. La procura del 29enne neo capitano del City è, nemmeno a dirlo, di Jorge Mendes, ma non è che il super procuratore portoghese sia onnisciente.