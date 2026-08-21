Calciomercato Inter, una pazza idea con sacrificio e il ruolo low cost: tutte le novità

Le novità sulla fascia

Il brasiliano però è un jolly che Gasperini vorrebbe avere e non vanno ancora escluse novità, soprattutto se la Roma non dovesse riuscire a chiudere l’affare Malick Fofana. Se Luis Henrique dovesse partire - l'Inter lo valuta almeno 25 milioni e vorrebbe la garanzia del riscatto -, chiaramente Chivu chiederebbe un’alternativa, anche perché il brasiliano in questo momento è il vice Dimarco. Senza di lui, dietro all'azzurro potrebbero alternarsi Carlos Augusto (ma Chivu lo preferisce come vice Bastoni) e Spence, sulla carta titolare a destra dove si giocherà il posto con Diouf. Non è però così scontato che in caso di partenza di Luis Henrique arrivi uno specialista del ruolo. L'idea è quella di cercare un giocatore più offensivo, che parta sì da sinistra, ma che dia opzioni differenti. E buon prezzo, magari low cost. Sempre che... non arrivi invece un'offerta importante per un giocatore non sul mercato, ma eventualmente sacrificabile.