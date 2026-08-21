Calciomercato Inter, una pazza idea con sacrificio e il ruolo low cost: tutte le novità

Curtis Jones è arrivato ieri sera attorno alle 22 all’aeroporto di Linate e oggi sosterrà le visite mediche per poi firmare il suo contratto di cinque anni con l’Inter da 3.5 milioni. Una rincorsa lunga, quella dei nerazzurri per il centrocampista ormai (quasi) ex Liverpool, completata nella giornata di mercoledì, prima con l’intesa verbale raggiunta con i Reds per un trasferimento da 30 milioni più 5 di bonus, quindi formalizzata in tarda serata con i documenti scritti. Una volta risolte tutte le pratiche, ieri nel primo pomeriggio è arrivato il via libera per la partenza. Domani chiaramente Jones non sarà della partita contro il Monza, però sarà in tribuna a seguire i suoi nuovi compagni con cui inizierà a lavorare dalla prossima settimana, quella che potrebbe riservare ancora delle sorprese sul mercato nerazzurro.
Inter, le sensazioni
La sensazione che gira da giorni attorno a Viale della Liberazione, infatti, è che Marotta, Ausilio e Baccin vogliano cogliere ancora una occasione, se non due. Chiaramente l’Inter in questo momento è completa, con almeno due alternative per ruolo. Però, al di là di Massolin e Asllani in uscita direzione Monza, restano aperti ancora due binari. Uno conduce a Luis Henrique, sempre nel mirino della Roma, anche se ogni giorno dalla Capitale arrivano indicazioni differenti (a volte di accelerazioni, altre di frenate).
Le novità sulla fascia
Il brasiliano però è un jolly che Gasperini vorrebbe avere e non vanno ancora escluse novità, soprattutto se la Roma non dovesse riuscire a chiudere l’affare Malick Fofana. Se Luis Henrique dovesse partire - l'Inter lo valuta almeno 25 milioni e vorrebbe la garanzia del riscatto -, chiaramente Chivu chiederebbe un’alternativa, anche perché il brasiliano in questo momento è il vice Dimarco. Senza di lui, dietro all'azzurro potrebbero alternarsi Carlos Augusto (ma Chivu lo preferisce come vice Bastoni) e Spence, sulla carta titolare a destra dove si giocherà il posto con Diouf. Non è però così scontato che in caso di partenza di Luis Henrique arrivi uno specialista del ruolo. L'idea è quella di cercare un giocatore più offensivo, che parta sì da sinistra, ma che dia opzioni differenti. E buon prezzo, magari low cost. Sempre che... non arrivi invece un'offerta importante per un giocatore non sul mercato, ma eventualmente sacrificabile.
Martinelli proposto all'Inter
Gli indizi degli ultimi giorni conducono a Bonny che potrebbe interessare ad alcuni club stranieri o alla Fiorentina come alternativa a Kean. Sono arrivate anche richieste per Aleksandar Stankovic, ma l'Inter non vuole cederlo (a giugno rifiutati 40 milioni dalla Premier) e potrebbe valutare un prestito, anche se poi Chivu resterebbe con sei centrocampisti. Il figlio di Deki, per altro, non vuole partire. Tornando a Bonny, l'Inter per cederlo si aspetta una proposta da almeno 40 milioni.
Con quei soldi, allora il club potrebbe tentare un ultimo grande colpo e tornerebbe a guardare in Premier League. L'agenzia che segue Luis Henrique - la Roc Nation - nei giorni scorsi ha proposto Gabriel Martinelli, in uscita dall'Arsenal. Il brasiliano, con passaporto italiano, ha le caratteristiche che l'Inter cerca, visto che parte dalla fascia, è veloce e salta l'uomo. L'Arsenal però lo valuta molto, oltre 40 milioni. Alternative? Zirkzee (attaccante di manovra, non certo un'ala) è sul mercato, mentre Chiesa - che piace a Marotta e costerebbe molto meno - non vuole lasciare Liverpool.
Curtis Jones è arrivato ieri sera attorno alle 22 all’aeroporto di Linate e oggi sosterrà le visite mediche per poi firmare il suo contratto di cinque anni con l’Inter da 3.5 milioni. Una rincorsa lunga, quella dei nerazzurri per il centrocampista ormai (quasi) ex Liverpool, completata nella giornata di mercoledì, prima con l’intesa verbale raggiunta con i Reds per un trasferimento da 30 milioni più 5 di bonus, quindi formalizzata in tarda serata con i documenti scritti. Una volta risolte tutte le pratiche, ieri nel primo pomeriggio è arrivato il via libera per la partenza. Domani chiaramente Jones non sarà della partita contro il Monza, però sarà in tribuna a seguire i suoi nuovi compagni con cui inizierà a lavorare dalla prossima settimana, quella che potrebbe riservare ancora delle sorprese sul mercato nerazzurro.
Inter, le sensazioni
La sensazione che gira da giorni attorno a Viale della Liberazione, infatti, è che Marotta, Ausilio e Baccin vogliano cogliere ancora una occasione, se non due. Chiaramente l’Inter in questo momento è completa, con almeno due alternative per ruolo. Però, al di là di Massolin e Asllani in uscita direzione Monza, restano aperti ancora due binari. Uno conduce a Luis Henrique, sempre nel mirino della Roma, anche se ogni giorno dalla Capitale arrivano indicazioni differenti (a volte di accelerazioni, altre di frenate).