Il Tottenham tenta il doppio colpo dal City, l'Aston Villa bussa al Milan: tutto sul mercato estero

Mercato Premier nel vivo

Il Manchester City, che prova a stringere i tempi per Ayyoub Bouaddi per rinforzare un centrocampo apparso ballerino in Community Shield contro l'Arsenal, punta all'acquisto di Allan dal Palmeiras. Con il Tottenham in trattativa per ingaggiare Savinho, Allan, 22 anni, è un'ala mancina che gioca prevalentemente sulla destra e sarebbe il suo sostituto ideale. Tuttavia, il Palmeiras non ha intenzione di negoziare per Allan fino alla fine della stagione brasiliana, ovvero, a dicembre. Il Palmeiras è attualmente in testa alla Serie A brasiliana ed è ancora in corsa in Copa do Brasil e Copa Libertadores. Sulla sponda rossa di Manchester, lo United è pronto a sborsare 70 milioni di euro pur di acquistare le prestazioni di Carlos Baleba. Continua, invece, il mercato faraonico del Tottenham che potrebbe raggiungere la soglia dei 500 milioni di euro spesi in questa sessione qualora dovesse riuscire a trovare l'accordo col City per uno tra Savinho e Marmoush, o addirittura per entrambi. L'Everton sposta il suo interesse in avanti: lasciata perdere la pista che portava a Diao del Como, gli sforzi verranno incanalati per Liam Delap, in uscita dal Chelsea.