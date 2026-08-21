Il Tottenham tenta il doppio colpo dal City, l'Aston Villa bussa al Milan: tutto sul mercato estero

I maggiori campionati europei aprono il sipario in questo weekend; tuttavia, continuano le "partite" parallele che i dirigenti delle maggiori squadre europee continuano a giocare per rinforzare o anche solo puntellare le proprie rose in vista della chiusura del mercato. Con Ezri Konsa praticamente diventato un nuovo giocatore dell'Arsenal, l'Aston Villa sonda il terreno per Fikayo Tomori dal Milan, ma tiene sempre viva la pista che porta a Todibo del Chelsea. Anche Axel Disasi potrebbe lasciare i Blues per spostarsi di quindici chilometri e approdare al Crystal Palace. Il Leeds rinnova il contratto di Rodon fino al 2030.
Mercato Premier nel vivo
Il Manchester City, che prova a stringere i tempi per Ayyoub Bouaddi per rinforzare un centrocampo apparso ballerino in Community Shield contro l'Arsenal, punta all'acquisto di Allan dal Palmeiras. Con il Tottenham in trattativa per ingaggiare Savinho, Allan, 22 anni, è un'ala mancina che gioca prevalentemente sulla destra e sarebbe il suo sostituto ideale. Tuttavia, il Palmeiras non ha intenzione di negoziare per Allan fino alla fine della stagione brasiliana, ovvero, a dicembre. Il Palmeiras è attualmente in testa alla Serie A brasiliana ed è ancora in corsa in Copa do Brasil e Copa Libertadores. Sulla sponda rossa di Manchester, lo United è pronto a sborsare 70 milioni di euro pur di acquistare le prestazioni di Carlos Baleba. Continua, invece, il mercato faraonico del Tottenham che potrebbe raggiungere la soglia dei 500 milioni di euro spesi in questa sessione qualora dovesse riuscire a trovare l'accordo col City per uno tra Savinho e Marmoush, o addirittura per entrambi. L'Everton sposta il suo interesse in avanti: lasciata perdere la pista che portava a Diao del Como, gli sforzi verranno incanalati per Liam Delap, in uscita dal Chelsea.
I movimenti nel resto d'Europa
Passiamo alla Germania, ora, con il Bayern Monaco che ha trovato finalmente un acquirente per Joao Palhinha. L'accordo, del valore massimo di 23 milioni di euro, vedrà il centrocampista ricongiungersi con il suo ex allenatore al Fulham, Marco Silva, oggi al Benfica. L'Aston Villa ed il Newcastle avevano avviato trattative con il Bayern Monaco per il trentunenne, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Tottenham, ma i bavaresi erano disposti a cederlo inizialmente solo in prestito. Sempre dalla Germania, la notizia che Ko Itakura ha firmato per il Borussia Monchengladbach un contratto che durerà fino al 2030. Spagna: il Barcellona continua a lavorare sotto i riflettori per acquistare il portiere croato Livakovic, mentre ufficializza l'acquisto di Joao Cancelo e fa uscire dai ranghi Aron Yaakobishvili con destinazione Almeria (prestito fino a fine stagione). Blindato Julian Alvarez, l'Atletico Madrid raggiunge un accordo di massima con il Maiorca per Marc Domenech, centrocampista 19enne dal grande potenziale. Presentato ufficialmente dal Real Madrid, l'ex difensore del Liverpool Ibrahima Konaté: vestirà la maglia numero 16. In Francia il Lille saluta Marius Broholm che va ad accasarsi all’Utrecht, ma al tempo stesso i francesi puntano a Zian Flemming, attaccante del Burnley. Il Galatasaray prova a strappare Batrakov dalla Lokomotiv Mosca. L’Aek Atene accoglie l’ex Bologna, Charalampos Lykogiannis, svincolatosi dagli emiliani dopo 171 partite giocate in Serie A.