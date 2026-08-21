Torino, finalmente Fortini! Ufficiale il prestito dalla Fiorentina: la formula

Arrivano i rinforzi al Filadelfia. Il Torino annuncia l'inserimento in organico di Niccolò Fortini, esterno sinistro classe 2006 rilevato in prestito "con opzione per l'acquisto definitivo" dalla Fiorentina, dove è cresciuto attraversando le file delle giovanili per poi maturare la sua prima esperienza in prima squadra con la Juve Stabia in Serie B, dove ha chiuso l'annata 2024/2025 con 27 presenze, 2 gol e 4 assist. Tornato alla Viola nella stagione successiva, ha accumulato 26 presenze complessive e servito un assist in Conference League. Di 2 presenze invece il bilancio con la nazionale U21, dove ha esordito nell'ottobre 2025. Il Toro riesce così a definire una trattativa che aveva già intavolato durante la sessione invernale, superando inoltre la concorrenza di altri club come il Parma interessati alle prestazioni dell'azzurrino.