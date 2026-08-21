Torino, finalmente Fortini! Ufficiale il prestito dalla Fiorentina: la formula

Arrivano i rinforzi al Filadelfia. Il Torino annuncia l'inserimento in organico di Niccolò Fortini, esterno sinistro classe 2006 rilevato in prestito "con opzione per l'acquisto definitivo" dalla Fiorentina, dove è cresciuto attraversando le file delle giovanili per poi maturare la sua prima esperienza in prima squadra con la Juve Stabia in Serie B, dove ha chiuso l'annata 2024/2025 con 27 presenze, 2 gol e 4 assist. Tornato alla Viola nella stagione successiva, ha accumulato 26 presenze complessive e servito un assist in Conference League. Di 2 presenze invece il bilancio con la nazionale U21, dove ha esordito nell'ottobre 2025. Il Toro riesce così a definire una trattativa che aveva già intavolato durante la sessione invernale, superando inoltre la concorrenza di altri club come il Parma interessati alle prestazioni dell'azzurrino.
Il comunicato ufficiale
Questa la nota ufficiale del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Fortini - Niccolò Fortini nasce a Camaiore il 13 febbraio 2006. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con la formazione Primavera conquista la Coppa Italia di categoria nella stagione 2023-'24, distinguendosi per continuità di rendimento e maturità tattica. Nella stagione successiva viene ceduto in prestito alla Juve Stabia, in serie B, dove vive la sua prima esperienza nel calcio professionistico".
"Con il club campano colleziona 26 presenze, realizzando 2 reti e fornendo 4 assist, a cui aggiunge una presenza nei playoff promozione. Tornato alla Fiorentina nell'estate del 2025, entra stabilmente nel giro della Prima Squadra. Nel corso della stagione 2025-'26 totalizza 26 presenze tra campionato e coppe, scendendo in campo 16 volte in Serie A, 9 volte in UEFA Conference League e una volta in Coppa Italia. Per lui anche due presenze con la nazionale italiana Under 21 ed una con la Nazionale maggiore, nell'amichevole giocata il 3 giugno 2026 contro il Lussemburgo. Tutto il Torino Football Club accoglie Niccolò Fortini con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"