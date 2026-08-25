Calciomercato Juve, svolta David: si apre lo scambio con Mateta! Incastro Sorloth, rischio Zirkzee

Cercasi centravanti classico. E possibilmente pure in tempi rapidi. Luciano Spalletti ha le idee chiare e sa bene quello che serve al reparto offensivo bianconero per fare il salto di qualità, al netto dei soldi già spesi per portare alla Continassa Kolo Muani e Ekhator. Due giocatori importanti e di valore, ma che non hanno accontentato pienamente il condottiero juventino. Il tecnico di Certaldo, infatti, domenica sera nelle varie interviste post partita dopo il successo sul campo del Frosinone ha tratteggiato l’identikit della punta che gli serve: «Stiamo cercando un attaccante con caratteristiche diverse; perché Kolo Muani ama andare nello spazio. Poi ci sono delle partite che si giocano negli ultimi 20 minuti: gare nelle quali ci vuole qualcosa di diverso quando le squadre si chiudono. Oggi (domenica, ndr) - ha spiegato Spalletti - di spazi ce ne son stati anche troppi. Inversamente quando le squadre si chiudono dietro, è più facile che sbloccare il punteggio con gol di testa e non con le trame palle a terra».
Juve, manca un centravanti
Tradotto: a questa Juventus manca un centravanti-boa, di quelli vecchia maniera che spopolavano negli anni Novanta. Uno che sappia far reparto da solo e imponete nel gioco aereo, capace al tempo stesso di attaccare la profondità e di far salire la squadra con le sponde per i compagni.
Per usare una terminologia spallettiana va aggiunto alla rosa “un attaccante che riempia l’area di rigore”. Ecco perché il profilo tracciato sembra combaciare poco a quello che oggi sembra essere l’elemento offensivo più vicino a sbarcare sul pianeta Juve.
Zirkzee, vecchio pallino. Ma Spalletti...
Quel Joshua Zirkzee che rappresenta un pallino di vecchia data del dt Ricky Massara. Quest’ultimo, infatti, aveva provato a più riprese, sia l’estate scorsa sia soprattutto nella finestra di gennaio, a prenderlo alla Roma. Niente da fare. Chissà se stavolta sarà la volta buona, visto che il Manchester United sembra essere entrato nell’ordine di idee di cedere l’olandese in prestito con diritto di riscatto. Formula questa estremamente gradita dalle parti della Continassa.
Attenzione però: Zirkzee è tutt’altro che un numero 9 classico come richiesto da Spalletti. Il rischio concreto è quindi quello di ingaggiare un giocatore di grande talento ma poco congeniale alle richieste dell’allenatore. Lucio - non è un mistero - accoglierebbe molto più volentieri alle proprie dipendenze gente come Aleksander Sorloth (Atletico Madrid) o Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
Mateta per David: l'ipotesi scambio
Per entrambi si tratterebbe di un ritorno di fiamma, visto che la Juve ha cercato più volte tutti e due negli ultimi mesi. Per il norvegese la Juve spera nell’incastro con Nico Gonzalez, che ambisce ancora a riabbracciare il Cholo Simeone. Vedremo. Occhio però alla situazione riguardante il francese. Mateta, infatti, finora ha declinato le avance del Palace per prolungare il contratto in scadenza tra soli 10 mesi. Motivo per cui il prezzo del suo cartellino è sceso da 35 a 25 milioni. Gli stessi che la Juve chiede per Jonathan David. Guarda caso - fatalità del destino - il canadese nelle scorse settimane è stato sondato da diversi club, tra cui proprio quello londinese. Ecco perché ci sarebbero tutti i margini per dare via a un’operazione allargata tra le parti: Mateta alla Juve in cambio di David.
David, il punto sulla cessione
Un’ipotesi di lavoro sulla quale intermediari e agenti hanno iniziato a riflettere. Con la stessa Juve che appare propensa e ben disposta verso il possibile duplice affare. Anche perché David rimane un corpo estraneo al nuovo corso bianconero e il suo destino appare lontano da Torino. Al tempo stesso piazzare altrove l’ex Lille appare tutt’altro che semplice, visto che nei giorni scorsi ha declinato le proposte arrivate da Hull City e Trabzonspor. Al Palace così come all’Aston Villa, però, il classe 2000 aveva dato apertura. Su questo aspetto si può provare a impostare l’affare. Intanto alla Juve sono stati proposti pure altri attaccanti nelle ultime ore: dall’esubero del Tottenham Richarlison a Beto (Everton), sul quale c’è la Fiorentina nel caso in cui Moise Kean dovesse accasarsi al Como. Rapido capitolo difesa: Rugani-Parma è un’opzione.
Cercasi centravanti classico. E possibilmente pure in tempi rapidi. Luciano Spalletti ha le idee chiare e sa bene quello che serve al reparto offensivo bianconero per fare il salto di qualità, al netto dei soldi già spesi per portare alla Continassa Kolo Muani e Ekhator. Due giocatori importanti e di valore, ma che non hanno accontentato pienamente il condottiero juventino. Il tecnico di Certaldo, infatti, domenica sera nelle varie interviste post partita dopo il successo sul campo del Frosinone ha tratteggiato l’identikit della punta che gli serve: «Stiamo cercando un attaccante con caratteristiche diverse; perché Kolo Muani ama andare nello spazio. Poi ci sono delle partite che si giocano negli ultimi 20 minuti: gare nelle quali ci vuole qualcosa di diverso quando le squadre si chiudono. Oggi (domenica, ndr) - ha spiegato Spalletti - di spazi ce ne son stati anche troppi. Inversamente quando le squadre si chiudono dietro, è più facile che sbloccare il punteggio con gol di testa e non con le trame palle a terra».
Juve, manca un centravanti
Tradotto: a questa Juventus manca un centravanti-boa, di quelli vecchia maniera che spopolavano negli anni Novanta. Uno che sappia far reparto da solo e imponete nel gioco aereo, capace al tempo stesso di attaccare la profondità e di far salire la squadra con le sponde per i compagni.
Per usare una terminologia spallettiana va aggiunto alla rosa “un attaccante che riempia l’area di rigore”. Ecco perché il profilo tracciato sembra combaciare poco a quello che oggi sembra essere l’elemento offensivo più vicino a sbarcare sul pianeta Juve.