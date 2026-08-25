Calciomercato Juve, svolta David: si apre lo scambio con Mateta! Incastro Sorloth, rischio Zirkzee

Cercasi centravanti classico. E possibilmente pure in tempi rapidi. Luciano Spalletti ha le idee chiare e sa bene quello che serve al reparto offensivo bianconero per fare il salto di qualità, al netto dei soldi già spesi per portare alla Continassa Kolo Muani e Ekhator. Due giocatori importanti e di valore, ma che non hanno accontentato pienamente il condottiero juventino. Il tecnico di Certaldo, infatti, domenica sera nelle varie interviste post partita dopo il successo sul campo del Frosinone ha tratteggiato l’identikit della punta che gli serve: «Stiamo cercando un attaccante con caratteristiche diverse; perché Kolo Muani ama andare nello spazio. Poi ci sono delle partite che si giocano negli ultimi 20 minuti: gare nelle quali ci vuole qualcosa di diverso quando le squadre si chiudono. Oggi (domenica, ndr) - ha spiegato Spalletti - di spazi ce ne son stati anche troppi. Inversamente quando le squadre si chiudono dietro, è più facile che sbloccare il punteggio con gol di testa e non con le trame palle a terra».