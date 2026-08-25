Kessie rifiuta tutti ed è pronto, la Juve quasi: Miretti per l’ultimo passo e il caso Koopmeiners

Juve, serve spazio

Serve liberare spazio numerico all’interno della rosa, ma pure spazio salariale: è pur vero che l’ex milanista si è liberato a parametro zero, ma è altrettanto noto che i costi dell’operazione, tra ingaggio e commissioni, sarebbero comunque piuttosto elevati, dunque risparmiare qualcosa dalle cessioni è necessario a prescindere dal numero di centrocampisti all’interno dell’organico a disposizione di Spalletti. Così si può arrivare a Kessié che, come scritto, non può aspettare troppo a lungo, perché di proposte e club interessati ce ne sono, eccome.