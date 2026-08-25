Kessie rifiuta tutti ed è pronto, la Juve quasi: Miretti per l’ultimo passo e il caso Koopmeiners

TORINO - In una squadra ancora incompleta, un reparto che certamente sarebbe a posto dal punto di vista quantomeno numerico è il centrocampo. Condizionale necessario per la Juve dal momento in cui, per alzare il livello tecnico e di personalità, Spalletti da tempo avrebbe bisogno di un colpo nello specifico settore, anche per poter variare le soluzioni tattiche.
Il nome, ormai da settimane ricorrente e destinato a riecheggiare fino alla fine del mercato aperto - e chissà magari pure dopo dato che si tratta di uno svincolato - è quello di Kessié: risponde a ogni requisito dell’identikit, perché in grado di alzare la qualità e le opzioni di gioco, di elevare il livello di carisma e mentalità vincente all’interno dello spogliatoio, e pure perché ancora integro dopo l’esperienza nel campionato arabo.
Kessie, allenamento in privato
Si sta allenando in privato per farsi trovare pronto alla chiamata, soprattutto bianconera, club per il quale finora ha elegantemente declinato tutte le offerte pervenute al suo agente: certificato di forte volontà di sposare la causa juventina, ma l’ivoriano non aspetterà in eterno. Manca ciò di cui si parlava all’inizio: sfoltire il reparto è strettamente necessario, prima di operare in entrata.
Juve, serve spazio
Serve liberare spazio numerico all’interno della rosa, ma pure spazio salariale: è pur vero che l’ex milanista si è liberato a parametro zero, ma è altrettanto noto che i costi dell’operazione, tra ingaggio e commissioni, sarebbero comunque piuttosto elevati, dunque risparmiare qualcosa dalle cessioni è necessario a prescindere dal numero di centrocampisti all’interno dell’organico a disposizione di Spalletti. Così si può arrivare a Kessié che, come scritto, non può aspettare troppo a lungo, perché di proposte e club interessati ce ne sono, eccome.
Il dt Massara, che lo ha avuto al Milan, deve prima perfezionare le uscite di altri esuberi dopo la risoluzione contrattuale con Arthur. Il primo della lista in rampa di lancio per intraprendere una nuova avventura lontano da Torino pare essere Miretti: pur tornando utile per le liste e pur avendo disputato un precampionato positivo, il centrocampista italiano non è un intoccabile per Spalletti e la dirigenza sta cercando una soluzione che possa accontentare tutti.
Miretti-Besiktas, Koopmeiners...
La trattativa al momento più avanzata è quella intavolata con il Besiktas, la squadra di Vlahovic e Italiano: la soluzione trovata per Arthur rappresenta un passettino in avanti per Kessié in bianconero, ma la cessione di Miretti darebbe forse la spinta definitiva all’arrivo a Torino del “presidente”, come da denominazione coniata ai tempi del Diavolo. Ci sarebbe un altro elemento sul mercato, sacrificabile per liberare spazio lì in mezzo al campo: si tratta di Koopmeiners.
L’olandese anche a Frosinone, alla prima di campionato, è entrato in campo senza lasciare il segno, anzi: per l’ex Atalanta tuttavia non ci sono offerte concrete. Le chiamate arrivate per Koop sono solo quelle dell’Arabia Saudita: andrebbe convinto il calciatore, però ora come ora non sembra una pista percorribile. Anche il prestito è una possibilità, ma a frenare le possibili società interessate - oltre alle prestazioni non convincenti - ci sono i costi elevati di stipendio.
TORINO - In una squadra ancora incompleta, un reparto che certamente sarebbe a posto dal punto di vista quantomeno numerico è il centrocampo. Condizionale necessario per la Juve dal momento in cui, per alzare il livello tecnico e di personalità, Spalletti da tempo avrebbe bisogno di un colpo nello specifico settore, anche per poter variare le soluzioni tattiche.
Il nome, ormai da settimane ricorrente e destinato a riecheggiare fino alla fine del mercato aperto - e chissà magari pure dopo dato che si tratta di uno svincolato - è quello di Kessié: risponde a ogni requisito dell’identikit, perché in grado di alzare la qualità e le opzioni di gioco, di elevare il livello di carisma e mentalità vincente all’interno dello spogliatoio, e pure perché ancora integro dopo l’esperienza nel campionato arabo.
Kessie, allenamento in privato
Si sta allenando in privato per farsi trovare pronto alla chiamata, soprattutto bianconera, club per il quale finora ha elegantemente declinato tutte le offerte pervenute al suo agente: certificato di forte volontà di sposare la causa juventina, ma l’ivoriano non aspetterà in eterno. Manca ciò di cui si parlava all’inizio: sfoltire il reparto è strettamente necessario, prima di operare in entrata.