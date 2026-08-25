Calciomercato Milan: Nkunku saluta e va in Germania, l’Aston Villa su Leao e Tomori. Fofana-Ricci...

MILANO - Christopher Nkunku, nelle prossime ore, saluterà il Milan e volerà a Lipsia dove lo attendono per le visite mediche . Nella giornata di ieri è stato raggiunto l’accordo definitivo tra il club tedesco e quello rossonero sulle cifre e le modalità dell’operazione che prevede un prestito oneroso a 4 milioni con un diritto di riscatto fissato a 28 . Il Newcastle, che era l’altro club in corsa per Nkunku, ha fatto sapere al Milan che non avrebbe presentato una proposta ufficiale dopo che, a livello verbale, aveva comunicato che ci sarebbe potuta essere anche la possibilità di un prestito oneroso con obbligo di riscatto soggetto a determinate condizioni. Così non è stato e dunque Nkunku lascia – momentaneamente – il Milan per tornare nella squadra che lo ha fatto brillare più di tutte prima del suo trasferimento al Chelsea.

In questa trattativa, va ricordato, ha pesato molto la volontà del giocatore di fare ritorno a Lipsia e anche della sua famiglia. Ma le operazioni in uscita del Milan non sono ancora finite , anche se adesso ci sono i dossier più spinosi da risolvere. Fikayo Tomori , per iniziare, vuole una soluzione di suo gradimento altrimenti rimarrà fino alla fine del suo contratto. Sulle sue tracce ci sarebbe l’ Aston Villa , che nella sua fase di valutazione dei possibili rinforzi per Unay Emery ha avviato dei contatti esplorativi, con il Milan, per Rafael Leao . Il club campione dell’ Europa League si è inserito nella corsa per l’esterno portoghese, anche se il Galatasaray non è mai uscito dai radar. Anzi. Da quanto trapela da fonti vicine al club turco, c’è la volontà di fare un nuovo tentativo per Leao, sfruttando anche la possibilità di avere tre giorni a proprio favore per finalizzare, eventualmente, la trattativa visto che il mercato turco chiuderà il 4 settembre. E anche il Newcastle potrebbe osservare la situazione. Sui club di Premier si sta muovendo, su mandato del Milan, Jorge Mendes.

Amorim sogna il trequartista. E Fofana...

Altro elemento che il Milan ha la necessità di vendere è Youssouf Fofana. Arrivato due anni fa dal Monaco, il centrocampista è totalmente fuori dal progetto tecnico del Milan e anche per lui si sta cercando una sistemazione in Premier League, nel tentativo di fare anche cassa. Il Crystal Palace è un club interessato, ma il giocatore – per ora – non sta aprendo, ma il Milan non ha intenzione di indietreggiare sulla sua posizione all’interno della rosa.

Per Samuele Ricci, in panchina due sere fa contro il Torino, si attendono eventuali mosse del Como, che prima però dovrà fare spazio a centrocampo e poi dovrà presentare una proposta che garantisca al Milan la cessione a titolo definitivo del giocatore, adesso o il prossimo anno attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Per gli acquisti, invece, il focus rimane su un trequartista di piede mancino che possa fare anche il falso nove e, probabilmente, anche un difensore da aggiungere al pacchetto arretrato. La volontà del club è quella di agire rapidamente non appena si paleseranno le circostanze giuste.