Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ilic prestato al Lecce. Pur di darlo via il Toro rinnova il contratto

Cairo nel 2023 aveva pagato il serbo 16,5 milioni. In granata ha vissuto stagioni difficili, svalutandosi
Andrea Piva
1 min
CalciomercatoTorinoilic
Ilic prestato al Lecce. Pur di darlo via il Toro rinnova il contratto© Marco Canoniero

Alla fine Ivan Ilic ha trovato una squadra. Nella mattinata di ieri il Lecce ha presentato un’offerta per il centrocampista ritenuta adeguata dai dirigenti granata: prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni. Prima però il serbo dovrà firmare il rinnovo con il Toro: un passaggio necessario, considerato che il suo contratto scadr

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS