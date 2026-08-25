Ilic prestato al Lecce. Pur di darlo via il Toro rinnova il contratto

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Alla fine Ivan Ilic ha trovato una squadra. Nella mattinata di ieri il Lecce ha presentato un’offerta per il centrocampista ritenuta adeguata dai dirigenti granata: prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni. Prima però il serbo dovrà firmare il rinnovo con il Toro: un passaggio necessario, considerato che il suo contratto scadr
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