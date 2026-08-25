Altri 100 milioni per De Zerbi, mercato folle del Tottenham: ufficiale l’ultimo acquisto

Altro colpo di mercato ufficiale per il Tottenham. Il team allenato da Roberto De Zerbi ha acquistato Savinho dal Manchester City. L'attaccante brasiliano, 22enne, “ala veloce e promettente si unisce a noi dopo due stagioni al City”, si legge nella nota odierna del club londinese.“Nato a Sao Mateus, in Brasile, Savinho ha firmato per la squadra giovanile dell'Atletico Mineiro, debuttando da professionista a soli 16 anni nell'agosto del 2020. Nella sua seconda stagione con la prima squadra ha contribuito alla conquista di uno storico triplete nazionale. Dopo 35 presenze e due gol con la maglia dell'Atletico Mineiro, si è trasferito in Francia per firmare con il Troyes, prima di passare in prestito al PSV Eindhoven nella stagione 2022/23. L'anno successivo un secondo periodo in prestito, al Girona, che segnò l'inizio di una stagione di svolta per il giovane attaccante”, si legge nel comunicato del Tottenham. L'operazione, secondo i media britannici, dovrebbe costare ai londinesi circa 100 milioni di euro, inclusi i bonus.