Altri 100 milioni per De Zerbi, mercato folle del Tottenham: ufficiale l’ultimo acquisto

Altro colpo di mercato ufficiale per il Tottenham. Il team allenato da Roberto De Zerbi ha acquistato Savinho dal Manchester City. L'attaccante brasiliano, 22enne, “ala veloce e promettente si unisce a noi dopo due stagioni al City”, si legge nella nota odierna del club londinese.“Nato a Sao Mateus, in Brasile, Savinho ha firmato per la squadra giovanile dell'Atletico Mineiro, debuttando da professionista a soli 16 anni nell'agosto del 2020. Nella sua seconda stagione con la prima squadra ha contribuito alla conquista di uno storico triplete nazionale. Dopo 35 presenze e due gol con la maglia dell'Atletico Mineiro, si è trasferito in Francia per firmare con il Troyes, prima di passare in prestito al PSV Eindhoven nella stagione 2022/23. L'anno successivo un secondo periodo in prestito, al Girona, che segnò l'inizio di una stagione di svolta per il giovane attaccante”, si legge nel comunicato del Tottenham. L'operazione, secondo i media britannici, dovrebbe costare ai londinesi circa 100 milioni di euro, inclusi i bonus.
Mercato Tottenham: acquisti e cessioni
Acquisti
- Sandro Tonali (Centrocampista, Newcastle)
- Mateus Fernandes (Centrocampista, West Ham)
- Jan Paul Van Hecke (Difensore, Brighton)
- Marcos Senesi (Difensore, Bournemouth)
- Andrew Robertson (Difensore, Liverpool)
- Martin Dubravka (Portiere, Burnley)
- Savinho (Attaccante, Manchester City)
Cessioni
- Luka Vuskovic (Difensore, Brighton)
- Cristian Romero (Difensore, Atletico Madrid)
- Djed Spence (Difensore, Inter)
- Will Lankshear (Attaccante, Middlesbrough)
- Alejo Veliz (Attaccante, Bahia)
- Ashley Phillips (Difensore, Middlesbrough)
- Manor Solomon (Attaccante, West Ham)
- Radu Dragusin (Difensore, Fiorentina - prestito)
- Guglielmo Vicario (Portiere, Juventus - prestito)
- Min-hyeok Yang (Attaccante, KVC Westerlo - prestito)
- Yves Bissouma (Centrocampista, Svincolato)