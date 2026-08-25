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Altri 100 milioni per De Zerbi, mercato folle del Tottenham: ufficiale l’ultimo acquisto

Altro colpo ufficiale per gli Spurs, chiamati a una inversione di rotta dopo le ultime difficili stagioni
3 min
TottenhamSavinhoManchester City

Altro colpo di mercato ufficiale per il Tottenham. Il team allenato da Roberto De Zerbi ha acquistato Savinho dal Manchester City. L'attaccante brasiliano, 22enne, “ala veloce e promettente si unisce a noi dopo due stagioni al City”, si legge nella nota odierna del club londinese.“Nato a Sao Mateus, in Brasile, Savinho ha firmato per la squadra giovanile dell'Atletico Mineiro, debuttando da professionista a soli 16 anni nell'agosto del 2020. Nella sua seconda stagione con la prima squadra ha contribuito alla conquista di uno storico triplete nazionale. Dopo 35 presenze e due gol con la maglia dell'Atletico Mineiro, si è trasferito in Francia per firmare con il Troyes, prima di passare in prestito al PSV Eindhoven nella stagione 2022/23. L'anno successivo un secondo periodo in prestito, al Girona, che segnò l'inizio di una stagione di svolta per il giovane attaccante”, si legge nel comunicato del Tottenham. L'operazione, secondo i media britannici, dovrebbe costare ai londinesi circa 100 milioni di euro, inclusi i bonus.

Mercato Tottenham: acquisti e cessioni

Acquisti

  • Sandro Tonali (Centrocampista, Newcastle)
  • Mateus Fernandes (Centrocampista, West Ham)
  • Jan Paul Van Hecke (Difensore, Brighton)
  • Marcos Senesi (Difensore, Bournemouth)
  • Andrew Robertson (Difensore, Liverpool)
  • Martin Dubravka (Portiere, Burnley)
  • Savinho (Attaccante, Manchester City)

Cessioni

  • Luka Vuskovic (Difensore, Brighton)
  • Cristian Romero (Difensore, Atletico Madrid)
  • Djed Spence (Difensore, Inter)
  • Will Lankshear (Attaccante, Middlesbrough)
  • Alejo Veliz (Attaccante, Bahia)
  • Ashley Phillips (Difensore, Middlesbrough)
  • Manor Solomon (Attaccante, West Ham)
  • Radu Dragusin (Difensore, Fiorentina - prestito)
  • Guglielmo Vicario (Portiere, Juventus - prestito)
  • Min-hyeok Yang (Attaccante, KVC Westerlo - prestito)
  • Yves Bissouma (Centrocampista, Svincolato)

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