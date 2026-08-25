Grabara è arrivato, inizia l’avventura Juve: visite mediche e firma sul contratto

Visite mediche in corso per Kamil Grabara, atterrato nella mattina di martedì 25 a Torino per sottoporsi agli accertamenti di rito e procederre poi con la firma del contratto e l'annuncio ufficiale della sua nuova avventura in bianconero. Il portiere polacco, ora al J-Medical, è prossimo a unirsi alla corte di Luciano Spalletti nonché a ereditare il ruolo di vice-Vicario dall'uscente Mattia Perin, che difenderà invece la porta del Palermo di Filippo Inzaghi in Serie B. L'arrivo del portiere classe '99 ridisegna dunque il reparto della Vecchia Signora, considerato anche l'addio di Michele Di Gregorio, unitosi ufficialmente al Bournemouth.

Grabara alla Juve: la formula In arrivo dal Wolfsburg, Grabara - profilo già gradito all'ex dirigente Juve Cristiano Giuntoli che ha provato a portarlo a Bergamo come vice-Carnesecchi - si trasferisce alla Juventus a titolo temporaneo. Per lui, un contratto con opzione di acquisto e scadenza fissata al 2030 (1+3). A sponsorizzare l'ingaggio del giocatore, l'ex portiere bianconero e suo connazionale Wojciech Szczesny, che ha recapitato le proprie referenze sia a Spalletti che al ds Frederic Massara.

Juventus Gol Bremer, palo Kalulu, salvataggi Locatelli, la paura finale: la Juve passa a Frosinone Cresciuto nelle giovanili del Liverpool, Grabara ha iniziato la propria carriera in prima squadra con i danesi dell'Aarhus. Poi, il prestito all'Huddersfield e i successivi trasferimenti presso Copenaghen e Wolfsburg, che lascia dopo 2 stagioni con un bilancio di 69 presenze e 12 partite senza subire gol. Sono invece 6 le presenze con la nazionale polacca, dove ha esordito nel giugno 2022.