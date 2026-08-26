Calciomercato Juve, Kessie pronto! La verità sulla Roma, Koopmeiners e il nome nuovo in fascia

Intanto, l’accelerata occorrerà pure sul fronte cessioni e la situazione più ingombrante rimane quella legata a Teun Koopmeiners , che poi s’intreccia all’entrata di Kessié. Sì, la Juventus sta pensando anche all’addio dell’olandese per favorire ulteriormente l’ingresso dell’ivoriano, quasi certamente a titolo temporaneo. Libererebbe un posto in lista, un ingaggio pesante (troppo pesante) e magari potrebbe rivalutarsi in prestito per far sì che tra una stagione le parti possano magari imbastire una cessione ben più remunerativa di quanto si possa provare a immaginare oggi. Scenari. Possibilità.

Mille “se” in un momento in cui le certezze contano in maniera sostanzialmente efferata. Efferate saranno inoltre le ultime ore di questo mercato, in cui la Juve ha ancora da piazzare almeno cinque giocatori e da organizzare di conseguenza tre ingressi. L’orologio corre, Massara e Ottolini pure. Per il resto, tocca affrontare ogni situazione e affidarsi persino un po’ al caso. Cioè, alle opportunità. Stanno per arrivare i giorni in cui tutto torna in discussione: quanto ancora c’è da mettere in vetrina.