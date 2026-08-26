Calciomercato Juve, Kessie pronto! La verità sulla Roma, Koopmeiners e il nome nuovo in fascia

Poteva essere qualcosa di diverso. E invece no, Fabio Miretti non avrà la storia del canterano che ce l’ha fatta, del ragazzo cresciuto in casa e diventato profeta in patria. Dopo aver flirtato con la Lazio (andata poi su Frattesi), aspettato un’offerta del Bologna, ascoltato pure un interessamento del Parma, il centrocampista ieri ha detto l’ultimo sì al Besiktas: affare in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 15 milioni di euro. Qualche timida resistenza, nei giorni scorsi. Poi si è convinto, in particolare grazie alle parole di Vincenzo Italiano, in attesa proprio di un giocatore con le sue caratteristiche per completare un mercato di assoluto livello (ritroverà Vlahovic).
Juve, Miretti apre le finestre
Senza girarci attorno: per la Juventus è un’operazione determinante. Perché potrebbe portare introiti importanti in caso - effettivo - di cessione a titolo definitivo. E perché inevitabilmente fa spazio. Apre le finestre. Mette tutto a posto per accogliere quel colpo a centrocampo che tifosi, club e Spalletti aspettano da mesi. Eccolo, il tempo di Franck Kessié.
Presto l’abbraccio con Ricky Massara, con cui ha vinto uno scudetto al Milan. Prestissimo invece il viaggio in direzione Istanbul di Miretti: è atteso già oggi in Turchia, con l’ufficialità dell’addio sostanzialmente a meno d’un passo.
Kessie, la situazione
L’ivoriano, però, si diceva: era il grande obiettivo del capo dell’area sportiva bianconera, è quello che aspetta più di tutti pure l’allenatore. Con Kessié - pronto a firmare per tre anni a 4,5 milioni a stagione -, Lucio può cambiare, snaturare, ricomporre il centrocampo. Può fare da dieci atipico, ora che il dieci mancherà. Più probabilmente però gli consentirà il passaggio al 4-3-3, potenzialmente l’antidoto più efficace all’assenza di Kenan Yildiz, fuori per infortunio per i prossimi tre mesi. Attenzione, però, al prepotente inserimento della Roma per Kessié: una manovra di disturbo da parte di Gasperini (piccato dal blitz Juve per Svilar, risalente a fine giugno), che valuta anche l’ivoriano per rinforzare il centrocampo.
Prima, però, serve un’uscita in casa giallorossa e l’indiziato numero uno è Neil El Aynaoui. Per la fascia sinistra, invece, sul taccuino i nomi sono rimasti pressoché gli stessi: un’idea dell’ultimissima ora può diventare Aaron Martin (contratto in scadenza tra un anno con il Genoa), un’altra soluzione rimane Emerson Palmieri, già allenato da Spalletti alla Roma e chiacchierato in zona Continassa ormai da inizio mercato. Si vedrà.
L'addio di Koop e quell'intreccio con Kessie
Intanto, l’accelerata occorrerà pure sul fronte cessioni e la situazione più ingombrante rimane quella legata a Teun Koopmeiners, che poi s’intreccia all’entrata di Kessié. Sì, la Juventus sta pensando anche all’addio dell’olandese per favorire ulteriormente l’ingresso dell’ivoriano, quasi certamente a titolo temporaneo. Libererebbe un posto in lista, un ingaggio pesante (troppo pesante) e magari potrebbe rivalutarsi in prestito per far sì che tra una stagione le parti possano magari imbastire una cessione ben più remunerativa di quanto si possa provare a immaginare oggi. Scenari. Possibilità.
Mille “se” in un momento in cui le certezze contano in maniera sostanzialmente efferata. Efferate saranno inoltre le ultime ore di questo mercato, in cui la Juve ha ancora da piazzare almeno cinque giocatori e da organizzare di conseguenza tre ingressi. L’orologio corre, Massara e Ottolini pure. Per il resto, tocca affrontare ogni situazione e affidarsi persino un po’ al caso. Cioè, alle opportunità. Stanno per arrivare i giorni in cui tutto torna in discussione: quanto ancora c’è da mettere in vetrina.
Poteva essere qualcosa di diverso. E invece no, Fabio Miretti non avrà la storia del canterano che ce l’ha fatta, del ragazzo cresciuto in casa e diventato profeta in patria. Dopo aver flirtato con la Lazio (andata poi su Frattesi), aspettato un’offerta del Bologna, ascoltato pure un interessamento del Parma, il centrocampista ieri ha detto l’ultimo sì al Besiktas: affare in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 15 milioni di euro. Qualche timida resistenza, nei giorni scorsi. Poi si è convinto, in particolare grazie alle parole di Vincenzo Italiano, in attesa proprio di un giocatore con le sue caratteristiche per completare un mercato di assoluto livello (ritroverà Vlahovic).
Juve, Miretti apre le finestre
Senza girarci attorno: per la Juventus è un’operazione determinante. Perché potrebbe portare introiti importanti in caso - effettivo - di cessione a titolo definitivo. E perché inevitabilmente fa spazio. Apre le finestre. Mette tutto a posto per accogliere quel colpo a centrocampo che tifosi, club e Spalletti aspettano da mesi. Eccolo, il tempo di Franck Kessié.
Presto l’abbraccio con Ricky Massara, con cui ha vinto uno scudetto al Milan. Prestissimo invece il viaggio in direzione Istanbul di Miretti: è atteso già oggi in Turchia, con l’ufficialità dell’addio sostanzialmente a meno d’un passo.