Retroscena Sorloth, "Non ho dubbi": quella chiamata con Spalletti svela il primo piano Juve

Sorloth, chiave Nico Gonzalez

Ma il tecnico ha sempre risposto in maniera diretta: “Era fuori ruolo, non ho dubbi sulle sue qualità”. Anche perché sviscera sempre i numeri di Alexander degli ultimi anni: 24 gol due anni fa e 20 l’anno scorso in tutte le competizioni con l’Atletico Madrid. E infatti al Wanda Metropolitano lo valutano parecchio: gli spagnoli chiedono circa 35 milioni. La Juve, a questo punto del mercato, può solo valutare un prestito con diritto di riscatto. Allo stesso modo i Colchoneros vogliono basare i dialoghi per Nico Gonzalez partendo dalla stessa base: un nuovo accordo temporaneo. L’incastro non è semplice: hanno stipendi, età e prospettive diverse, ma il dialogo sta proseguendo in maniera serrata tra i due club, che cercano una soluzione che accontenti i rispettivi allenatori.