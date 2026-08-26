Retroscena Sorloth, "Non ho dubbi": quella chiamata con Spalletti svela il primo piano Juve

Convinto oltre ogni ragionevole dubbio. Sicuro che possa essere l’uomo giusto per rinforzare pesantemente l’attacco della Juve. Certo che per caratteristiche si sposerebbe benissimo con lo stile di gioco bianconero. Luciano Spalletti è il primo sponsor di Alexander Sorloth. Il colpo di fulmine risale a più di un anno fa, quando lo affrontò a Oslo con la Nazionale: la Norvegia, nella serata che segnò la fine della gestione dell’ex ct alla guida degli azzurri, colpì l’Italia anche per merito di una prestazione maiuscola della punta dell’Atletico Madrid.
Spalletti e Sorloth, colpo di fulmine
Spalletti chiese informazioni su Sorloth anche a gennaio, quando la Juve cercava con insistenza un uomo d’area di rigore: venne subito stroncato da Damien Comolli, che non approfondì mai realmente il discorso coi Colchoneros. L’indisponibilità degli spagnoli a cederlo in prestito, infatti, ha frenato tutto. Ma il feeling personale tra Spalletti e Sorloth nasce a giugno, quando i due si parlano al telefono.
Un paio di chiacchierate proficue, che sono servite a entrambi: Lucio ha spiegato il progetto che aveva in mente per lui e l’attaccante, poco prima di affrontare le fatiche dei Mondiali, ha concluso quei discorsi con la consapevolezza di avere un grande estimatore.
Kolo Muani e i messaggi di Spalletti
Non male, in un’estate di mercato che per l’Atletico Madrid si preannunciava potesse essere scoppiettante partendo dalla questione Julian Alvarez. Stava per cambiare tutto, ma in fondo non è cambiato nulla. E così Sorloth parte nuovamente in seconda fila con Simeone, prospettiva che non lo intriga moltissimo. Ad agosto, dopo un luglio in cui la Juve ha fatto di tutto per chiudere la questione Kolo Muani, è tornato a sperare in un blitz bianconero.
I messaggi pubblici di Spalletti, infatti, gli hanno ridato speranze concrete: “Stiamo cercando un attaccante con caratteristiche diverse, perché Kolo Muani ama andare nello spazio. Poi ci sono delle partite che si giocano negli ultimi 20 minuti, che ti ci vuole qualcosa di diverso quando le squadre si chiudono”. Identikit di Sorloth, dunque. A Lucio le persone più vicine - del mondo Juve e non solo - più volte hanno posto l’accento sul Mondiale deludente del norvegese prossimo ai 31 anni.
Sorloth, chiave Nico Gonzalez
Ma il tecnico ha sempre risposto in maniera diretta: “Era fuori ruolo, non ho dubbi sulle sue qualità”. Anche perché sviscera sempre i numeri di Alexander degli ultimi anni: 24 gol due anni fa e 20 l’anno scorso in tutte le competizioni con l’Atletico Madrid. E infatti al Wanda Metropolitano lo valutano parecchio: gli spagnoli chiedono circa 35 milioni. La Juve, a questo punto del mercato, può solo valutare un prestito con diritto di riscatto. Allo stesso modo i Colchoneros vogliono basare i dialoghi per Nico Gonzalez partendo dalla stessa base: un nuovo accordo temporaneo. L’incastro non è semplice: hanno stipendi, età e prospettive diverse, ma il dialogo sta proseguendo in maniera serrata tra i due club, che cercano una soluzione che accontenti i rispettivi allenatori.
Zirkzee, cosa pensa Spalletti
Spalletti predilige Sorloth anche per le sensazioni che gli hanno lasciato le telefonate di giugno: il giocatore ha voglia di Serie A e ha percepito la sincera stima del tecnico. Pure Joshua Zirkzee piace all’allenatore, ma non è il profilo di attaccante che immagina per completare il reparto offensivo. Se Ricky Massara dovesse portare l’olandese a Torino, però, nessuna barricata: semplicemente Lucio sa che con l’attaccante del Manchester United a disposizione deve cambiare modo di giocare, ricalcando l’eccellente lavoro che fece Thiago Motta a Bologna. Zirkzee sarebbe da rigenerare alla stregua di Kolo Muani: come il francese arriva da due anni complicatissimi. A differenza di Sorloth, estremamente prolifico nell’ultimo triennio. Neppure un Mondiale in sordina, però, ha fatto cambiare idea a Spalletti.
Convinto oltre ogni ragionevole dubbio. Sicuro che possa essere l’uomo giusto per rinforzare pesantemente l’attacco della Juve. Certo che per caratteristiche si sposerebbe benissimo con lo stile di gioco bianconero. Luciano Spalletti è il primo sponsor di Alexander Sorloth. Il colpo di fulmine risale a più di un anno fa, quando lo affrontò a Oslo con la Nazionale: la Norvegia, nella serata che segnò la fine della gestione dell’ex ct alla guida degli azzurri, colpì l’Italia anche per merito di una prestazione maiuscola della punta dell’Atletico Madrid.
Spalletti e Sorloth, colpo di fulmine
Spalletti chiese informazioni su Sorloth anche a gennaio, quando la Juve cercava con insistenza un uomo d’area di rigore: venne subito stroncato da Damien Comolli, che non approfondì mai realmente il discorso coi Colchoneros. L’indisponibilità degli spagnoli a cederlo in prestito, infatti, ha frenato tutto. Ma il feeling personale tra Spalletti e Sorloth nasce a giugno, quando i due si parlano al telefono.
Un paio di chiacchierate proficue, che sono servite a entrambi: Lucio ha spiegato il progetto che aveva in mente per lui e l’attaccante, poco prima di affrontare le fatiche dei Mondiali, ha concluso quei discorsi con la consapevolezza di avere un grande estimatore.